【虎年生肖運程】蔡興華2022虎年生肖運程　蛇見好要收+馬名利雙收+羊大展鴻圖

▲ 肖蛇、肖馬、肖羊的朋友，虎年運程看來不俗，恭喜恭喜。

2022牛年12生肖運程如何？TOPick訪問了玄學家蔡興華師傅點評虎年12生肖運程，讓各位虎年早佔先機，虎年趨吉避凶，虎年知所進退。

蔡興華師傅點評肖蛇運程：見好要收

肖蛇的朋友，本年有太陰、玉堂守命，太陰星即月亮，跟太陽星是一組對星，太陽主貴、太陰主富，留意今年或有女貴人相助；至於玉堂星，也是吉星。

多官非口舌

不過，今年同時有三刑、六害來侵。刑、害都是官非、口舌之屬，雖然未至於有很大的衝力，但若在無心理準備的狀況下發生，就會引致情緒波動、抑鬱，甚至會產生怨天尤人的負面想法。

投資要謹慎

要特別提醒蛇人一句：今年投資切勿過分進取，宜步步為營，見好就要收。至於交友方面，要特別小心留神，尤其是愛情方面，要靜心觀察。

蔡興華師傅點評肖馬運程：名利雙收

肖馬的朋友，本年有將星、三台，倘能掌握大好運勢，可得名譽高升，兼且跟立春八字呈三合之象，一切均稱心滿意，尤其投資方面，頗有收穫。

易惹小人妒忌

不過要留意，年內有官符、五鬼等凶星，旺中帶憂，兼且會因為勢旺而惹小人妒忌。老祖宗的名句「君子之交淡如水，小人之交甘若醴」，這就是職場待人處事的智慧。

提防因利交惡

君子之交，謹言慎行，才不致大失方寸；倘工作伙伴關係過分親密，就容易摻雜利益關係，因利忘義、因利交惡，也源於此，宜好好參詳。

蔡興華師傅點評肖羊運程：大展鴻圖

肖羊的朋友，本年有國印、月德、天喜之星照耀，名利、權貴齊來，宜多加掌握時勢，好好發展。

有望升職加薪

國印星乃掌管權力印綬之星，有利於打工仔升職加薪。月德星乃太陰之德，為貴人、化災、解難、祥和、善良之星，具有解厄作用。至於天喜星則主婚姻及喜慶，俗語有云，一喜破三煞，能逢凶化吉。

從政居功受賞

肖羊的朋友，今年運勢大勇，若為從政者，可居功受賞；若為從商者，經濟協調、大展鴻圖。不過，羊人今年若想覓得好姻緣，還得稍待良機，今年只屬於播種期，明年才有望收成開花結果。

編輯：葉翠華