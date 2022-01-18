【虎年生肖運程】蔡興華2022虎年生肖運程　猴忌強出頭+雞廣得人緣+狗加強專注

▲ 肖雞的朋友，虎年運勢大旺。肖猴及肖狗的朋友，虎年最好修心養性。

2022牛年12生肖運程如何？TOPick訪問了玄學家蔡興華師傅點評虎年12生肖運程，讓各位虎年早佔先機，虎年趨吉避凶，虎年知所進退。

蔡興華師傅點評肖猴運程：忌強出頭

肖猴的朋友，本年犯歲破，即跟太歲相沖，又有欄干、血刃、浮沉等凶星，都是跟疾病、損財、傷身、牢獄、誹謗種種不愉快糾纏起來的。

歲破年宜謹慎

同時，驛馬逢春，足不出戶都會壞事到臨，立春八字三寅沖一個申，因此，今年猴人的保運關鍵詞是「修心養性」，正所謂「靜坐常思己過，閒談莫說人非」，此護身十二字必須謹記。

吉星化險為夷

幸而猴人有吉星天解、地解，即使有問題都可隨本年吉星得以化解，天解、地解都是可以解難、化險為夷的吉星。不過，猴人也要時常提醒自己，凡事勿強出頭，今年尤其不宜投資、合夥，免受無端之災而惹禍上身。

蔡興華師傅點評肖雞運程：廣得人緣

肖雞的朋友，本年有紫薇、龍德、天廚星，到處受歡迎，亦有新姻緣，應酬繁忙，樂不可支，心廣體胖。因此，必須注意身體健康，因為年內有病等星，即身體會發出警號，謹記「病向淺中醫」，否則可能會支出大筆醫療費用。

留意身體警號

紫薇星乃至高無上的尊貴之星，主管官位、威權。龍德星代表有貴人，這一年容易得到好的運氣。至於天廚星則代表有食神，故來年交際應酬，或應接不暇。

蔡興華師傅點評肖狗運程：加強專注

肖狗的朋友，本年有華蓋星，並跟立春日有半三合之喜，今年尤其利好研究、分析等工作，會有很多大展鴻圖的計劃。

利好研析工作

華蓋星乃一顆特立獨行的星曜，代表悟性、孤獨等，從事宗教、鑽研哲學、藝術等工作的，需要的就是這種特別的氛圍與氣場。

從事駕駛留神

不過也要特別提醒肖狗的朋友，本年凶星亦不弱，有白虎、大煞、飛廉，若從事駕駛工作、操作重型機器，或交通運輸方面的人，要特別小心，加緊留神，多一分專注，則多一分安全，除了保障自己外，也要確保家人及大眾的安全。

編輯：葉翠華