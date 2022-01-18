【虎年生肖運程】蔡興華2022虎年生肖運程　豬有抽獎運+鼠注意健康+牛紅鸞星動

▲ 肖豬及肖牛的朋友，好好把握虎年運勢。肖鼠的朋友，要注意健康，平安是福。

2022牛年12生肖運程如何？TOPick訪問了玄學家蔡興華師傅點評虎年12生肖運程，讓各位虎年早佔先機，虎年趨吉避凶，虎年知所進退。

蔡興華師傅點肖豬運程：有抽獎運

肖豬的朋友，本年有天德、祿勳、八座吉星加持，喜事連連，姻緣有望、添丁有成、工作有賞，就連抽獎都易有收穫，雖然有卷舌、是非、小耗凶星，但力度不大。

可獲貴人提攜

天德主福氣，寓意今年多福氣庇護。福星則有福祿，有外來助力支持、有貴人關顧，工作暢順、事半功倍。八座係指獲貴人提攜，能夠備受重用。至於祿勳，寓意今年在工作易得賞識，有望提高名聲。

或耗大筆錢財

雖然今年豬人會耗費大筆錢財，但仍不失為好好的一年，要趁勢掌握。

蔡興華師傅點肖鼠運程：注意健康

肖鼠的朋友，本年吉星欠奉，有災煞、羊刃，特別要小心身體健康，會有疾病、手術之厄。

改不良陋習

今年宜為個人身心做一次大檢討，假若有不良飲食習慣或生活陋習的話，就要及早戒除，要學懂養生之道，可令你終生受用。

財不可露眼

鼠人今年務必特別留神，注意財不可露眼，入夜後忌行又靜又黑之地，免受橫禍之險。

蔡興華師傅點肖牛運程：紅鸞星動

肖牛的朋友，本年紅鸞星動、喜事重重，兼有天德福星照耀，或有添丁之喜。

或有添丁之喜

慈愛是每個人都應具備的品德，正所謂「上天有好生之德」，肖牛的朋友經常會作貢獻、公益之事，若擔當社會重要責任，又或企業、國家領袖者，必定能為大眾謀取更好的福利，為己為人，宜好好把握時機。

編輯：葉翠華