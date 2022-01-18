【人道年獎】腦癌致面癱遭嘲笑「獨眼龍」　90後考3次DSE入中大關注情緒健康

▲ 中大生陳偉文創「同行鳥」組織關注情緒健康，成為2021年「香港人道新力量」得奬者。

腦癌康復者陳偉文因外表的不一樣被污名化，小時被同學戲稱「獨眼龍」。初中時一度沉迷打機的他決心發奮讀書，考3次DSE入讀副學士再升讀中大，成長經歷令他關注情緒健康議題，創辦了組織「同行鳥」，盼大眾減少歧視患者，其理念及貢獻受到認同，陳偉文成為了新鮮出爐的「香港人道新力量」得主。

腦癌影響右面神經線

28歲的陳偉文（Michael）現時是香港中文大學政治與行政學系四年級學生，他將升讀中大社會工作學系碩士。Michael似總是掛著一副嚴肅樣子，因為他在嬰孩時期因腦癌令神經線受損，致右面面癱，表情不多。

約數個月大有腦癌，腦部比較難切取腫瘤，主要以化療治療。腦癌影響了我右邊的神經線，右眼視力只剩一兩成，分泌不到淚水致右眼有時紅腫，右耳聽不見，而右面郁不到，笑及其他表情都做不到。

▲ 陳偉文是2021年「香港人道新力量」得奬者。（湯致遠攝）

病患影響外表被取笑

對於病患帶來的疼痛治療，陳偉文沒有深刻記憶，反倒是因腦癌影響外表帶來歧視叫他不能磨滅。

至小五小六，尤其是初中會意識到自己不一樣，有同學會疏離、言語上欺凌，我記得隔離班有女同學取笑我是「獨眼龍」，亦有同學排斥我，如拒絕與我一起打波。

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中學時就讀中華傳道會劉永生中學的Michael，跟同學相處碰釘之外，學業亦有阻礙，一度沉迷打機的Michael，在中二及中三留級。

記得大我5年的阿哥長期霸住電腦打機，當時我愈無得玩就愈想玩 ，阿哥有段時間搬離屋企，我多了時間玩電腦，變了無限制地玩，放學打到夜晚11點多，荒廢了學業，考試時間也不溫書，除了數學科其他都不合格。

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不再沉迷打機

陳偉文回想中三升中四、中四升中五，中五升中六都是一直「掹車邊」試升的階段，高峰期時一年可欠交百多、二百樣功課，有2、3個大過，「渾渾噩噩去到試升的階段就可以」，至中六考慮到將來升學，他就奮然決心急起直追要讀好書。然而，過程遇到不少挫敗，尤其英文科是他的弱項，當中多少是受到面部神經受損影響。

面癱致有些音發不到，英文會有發音的問題，而我最深刻經歷是中四時因講英文俾全班笑，有陰影令我比較驚去講英文。

▲ 陳偉文想出一分力，令情緒病患者減少受到歧視。（湯致遠攝）

歷3次DSE副學士升大學

考了3次DSE的Michael，第2、3次是自修，每日由上午9、10時在自修室溫到夜晚11時，3次都是「衰英文」考不進大學。他轉而入讀副學士，並認清方向要由副學士升讀中大學士。Michael為了考好IELTS，俾心機練英文，包括操卷、上YouTube看教學片、買筆記鑽研等。

現時是中大四年級生的Michael回想，雖然升學路一波三折，但每個階段經歷都有得著。或許被取笑被看輕，反更想證明身體有缺陷亦無阻追夢；或許入讀中大不易，他更珍惜學習並認定人生方向。促使去成立關注情緒健康的組織「同行鳥」，Michael回想是有跡可尋，他由中六已決定要讀政治公共行政的學科。

我本身喜歡讀政策相關的事，我覺得政策可以改變到一代人的生活，例如一些福利政策、減少歧視的政策，有更多平等的機會，去改善自己的生活。副學士就選讀了前香港城市大學專上學院的公共行政與管理兩年制，之後升讀中大的政治與行政學系。

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除了主修政政之外，陳偉文亦有讀社會政策副修課程和新聞與傳播學副修課程，並將讀社會工作碩士，志力推動社會關注精神健康，持續為精神或情緒患者提供援助。

副修新聞與傳播，是希望大眾可藉傳播媒介，明白一些由複雜概念轉化而成的訊息。社工方面，我日後可能去做社工，因為有個專業的牌照和知識，有助組織之後的發展。

推動社會關注精神健康

「同行鳥」組織是陳偉文在Year 1時跟同學發起的組織，他見到大專學界很多同學都有情緒問題，甚至輕生，希望成立一個關於情緒健康的組織，希望用影片及文字報道去分享故事，讓大眾多了解，減低誤會。

再者，「時勢造英雄」推了Michael一把，因為疫情有隔離、限聚令等，孤獨感愈來愈大，令他發現有不少人想更了解患者的故事，希望做到「以患者為本」。

自身經歷會令到我更加關注此議題，小時候曾面對歧視，就算現時亦會出現歧視或跟人相處較困難的狀況。

▲ 陳偉文獲得「香港人道新力量」，鼓勵有志參與人道服務的新一代坐言起行，讓人道精神傳承下去。（圖片︰香港紅十字會提供）

2021香港人道新力量

現時除了Michael，約有25名義工推動「同行鳥」活動，Michael的身體力行及遠景，令他獲得由香港紅十字會及香港電台合辦的「香港人道年獎」獎項，成為2021年「香港人道新力量」得奬者。此獎成為陳偉文的力量之一，很驚喜及感恩獲此獎。

使命感會大了，我很想出一分力，希望做一些政策倡議，令情緒病患者、殘疾人士，在生活上減少一些歧視，生活上無障礙，像一個平常人般生活。

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記者︰顏紫燕