【殺出個黃昏】85歲謝賢獲頒最佳男演員　從影逾半世紀四哥首度封影帝

▲ 謝賢《殺出個黃昏》奪香港電影評論學會最佳男演員。

今年首個電影頒獎禮「2021年香港電影評論學會大奬」今日（17號）公布得獎結果，謝賢主演的電影《殺出個黃昏》獲得最佳男演員，林家棟監製的《智齒》，就分別奪最佳電影及最佳編劇，而女主角劉雅瑟則獲最佳女演員！

電影評論學會公布謝賢獲「最佳男演員」，這也是四哥自50年代演電影以來首個演技獎項！

▲ 謝賢首度得演技大獎。

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四哥：要多謝拍檔馮寶寶

香港電影評論學會並公布了對謝賢戲中的評語：「洗盡鉛華全然豁出去，謝賢低調演繹不肯寂寂退場的飛刀殺手田立秋，初段自尊受創、犬儒厭世，之後放下身段與未夠秤『靚妹』相依相靠，孤僻獨往中再出發，古怪相處裏忽然回春。謝賢雋永有致的演出火花不絕，沉澱出一道港味甘怡的人情風景。」

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謝賢得知得獎後向傳媒表示：「多謝香港電影評論學會，及多謝《殺出個黃昏》前前後後所有人，子彬導演、編劇靜怡，以及那個咁傻的監製家棟，我一定請他們去六星級酒店飲咖啡，最想多謝我拍檔馮寶寶，一拍佢就有火花，希望將來再有合作機會，祝大家身體健康。」

劉雅瑟：極大的鼓勵

劉雅瑟獲最佳女演員，她表示：「感謝香港電影評論學會，恭喜電影《智齒》獲得最佳電影，也謝謝『我的王桃』，謝謝鄭保瑞導演。極大的鼓勵，我會繼續努力！」

英皇電影：向陳木勝致最崇高敬意

另外，《怒火》陳木勝獲最佳導演及推薦電影，出品《怒火》的英皇電影表示衷心感激：「感謝香港電影評論學會，將今年的最佳導演大獎頒予陳木勝導演，《怒火》亦同時成為推薦電影，陳木勝導演一生不斷尋求突破，致力傳揚香港動作片只此一家的風格，確立享譽國際的獨特品牌及超然地位，《怒火》正是陳木勝導演傾注心力的誠意之作，謹以今次殊榮向陳導演致以最崇高敬意！」

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2021年香港電影評論學會大奬得獎名單：

最佳電影：《智齒》

最佳導演：陳木勝《怒火》

最佳男演員：謝賢《殺出個黃昏》

最佳女演員：劉亞瑟《智齒》

最佳編劇：何靜怡、林家棟（《殺出個黃昏》）

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