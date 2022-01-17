李家超與內會正副主席會面　兩小組正副主席自動當選

▲ 李家超（中）與李慧琼（左）及馬逢國會面。（政府新聞處）

新一屆立法會剛開鑼，政務司司長李家超，今日就與新一屆的內務委員會正副主席李慧琼、馬逢國首次會面，之後都會每周定期會面。

李家超稱，政府重視行政立法關係，會積極配合立法會履職，又會帶領所有司局長，與立法會積極聯繫，在制訂政策時會盡早與議員交流。李家超在會面期間，又講述了立法會議程、政府架構重組方案及未來兩個月的立法會事務等。

另外，立法會又有小組委員會主席產生。新民黨葉劉淑儀當選人事編制小組委員會主席，副主席就由工聯會麥美娟擔任，兩人都是自動當選。葉劉淑儀在上一屆時，也曾擔任過事編制小組委員會主席。

工務小組委員會的主席也有結果，今年度的正副主席互換，經民聯盧偉國、建築、測量及都市規劃界謝偉銓，分別任正副主席，二人同樣是自動當選。

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