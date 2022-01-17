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【小一派位】2022年小一大抽獎1月22日交表　一文看清新界區15所熱門小學剩餘學額

中小學 18:08 2022/01/17

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

一文看清新界區15所熱門小學剩餘學額。

2022年度小一統一派位交表日期為1月22日及23日，家長可為子女在甲部填選3所學校、乙部填選30所學校。TOPick根據教育局資料，整理新界區熱門官津小學的統一派位學額，供家長參考。

沙田區91校網

浸信會呂明才小學：33個學額

胡素貞博士紀念學校：38個學額

沙田圍胡素貞博士紀念學校：33個學額

北區80及81校網

東華三院馬錦燦紀念小學：68個學額

聖公會榮真小學：33個學額

五旬節于良發小學：43個學額

大埔區84校網

大埔舊墟公立學校（寶湖道）：51個學額

大埔舊墟公立學校：55個學額

香港教育大學賽馬會小學：34個學額

荃灣區62校網

香港浸信會聯會小學：42個學額

海壩街官立小學：52個學額

荃灣官立小學：63個學額

葵青區65及66校網

聖公會主恩小學：49個學額

聖公會仁立紀念小學：43個學額

聖公會青衣邨何澤芸小學：46個學額

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責任編輯︰胡嘉儀

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