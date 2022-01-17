【小一派位】2022年小一大抽獎1月22日交表 一文看清新界區15所熱門小學剩餘學額
中小學 18:08 2022/01/17
2022年度小一統一派位交表日期為1月22日及23日，家長可為子女在甲部填選3所學校、乙部填選30所學校。TOPick根據教育局資料，整理新界區熱門官津小學的統一派位學額，供家長參考。
沙田區91校網
浸信會呂明才小學：33個學額
胡素貞博士紀念學校：38個學額
沙田圍胡素貞博士紀念學校：33個學額
北區80及81校網
東華三院馬錦燦紀念小學：68個學額
聖公會榮真小學：33個學額
五旬節于良發小學：43個學額
大埔區84校網
大埔舊墟公立學校（寶湖道）：51個學額
大埔舊墟公立學校：55個學額
香港教育大學賽馬會小學：34個學額
荃灣區62校網
香港浸信會聯會小學：42個學額
海壩街官立小學：52個學額
荃灣官立小學：63個學額
葵青區65及66校網
聖公會主恩小學：49個學額
聖公會仁立紀念小學：43個學額
聖公會青衣邨何澤芸小學：46個學額
最新家庭台影片：
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T
【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD
責任編輯︰胡嘉儀