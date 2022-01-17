【鎅警判囚】涉刀刺警員頸認蓄意傷人　中學男生囚7年9個月

▲ 男生承認1項有意圖而傷人罪，今（17日）於高等法院被判囚7年9個月。（資料圖片）

18歲男生於2019年在觀塘地鐵站外，以利刀鎅傷警員頸部，男生早前承認1項有意圖而傷人罪，今（17日）於高等法院被判囚7年9個月。法官判刑時指本案最重要加刑因素是，被告針對正在執行職務的警員而犯案，法庭必須保護這些執法人員。

涉案被告許添力（現年21歲），原被控1項企圖謀殺罪，被告早前否認控罪，但承認交替的有意圖而傷人罪，還押至今午判刑。控罪指被告於2019年10月13日，在觀塘港鐵站近A1出口行人天橋，非法及惡意傷害梁兆祥，意圖使梁身體受嚴重傷害。而原有的企圖謀殺罪則留於法庭存檔。

法官陳慶偉今判刑時指，根據事主於2021年11月的創傷報告指出，事主至今仍會因神經線受損而感到麻痺，亦會回想起受襲事件，並擔心家人受到威脅，相信事主餘生都會因事件蒙上陰影。法官又指，法庭一向強調，無論一個人的政治理念為何，暴力都必須受到譴責，而且暴力亦往往只會加劇分歧。

法官續指，雖然被告是隨機挑選事主下手，但被告的行為明顯是有預謀，被告於案發當日出現在觀塘，就是為了參與遊行，被告更隨身帶著利刀，而他在施襲前並沒有受到任何挑釁，當時警方只是完成工作後返回商場，現場亦沒有發生任何衝突。

法官強調，本案一個重要的加刑因素，是被告針對正在執行職務的警員而犯案，法庭強調這些警員必須受到保護，而被告對案中事主的襲擊更屬於最嚴重一類，只要傷口偏離數厘米，事主便可能隨時送命。

法官又指，被告以武器指向警員最脆弱的部位，事後更被發現他已準備好遺囑，反映其決心。法官指事主及其家人蒙受長遠的心理陰影，一家人亦因事件被「起底」，以致事主的子女需轉校，

法官希望被告已作出真誠反省，並決定以判囚10年為起點，基於被告認罪而減刑至7年9個月。

案情指，2019年10月13日案發當天，事主與同僚於觀塘港鐵站A1出口的行人天橋執勤期間，被告站在同僚的最後方，而原本站在事主右方的被告，在事主行經其身邊時，突然從人群中衝上前，以狀似鎅刀的尖銳物品插傷事主的頸部右方，事主隨即抓著被告，糾纏間被告一度倒地，最終被警員制服及以傷人的罪名拘捕。

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記者：楊詠渝