【遺愛人間】9歲女童遭同學撞倒腦出血亡　父忍痛捐7器官：她生前說原諒對方

▲ 9歲女童遭同學撞倒腦出血亡，父親忍痛捐7器官。

內地一名9歲女童早前在學校被同學撞倒，頭部撞向牆壁，老師攙扶她到教員室休息，未料其後情況轉差，最終因腦出血死亡。事後，女童父親忍痛捐出女兒的7個器官，希望她以另一種方式活著，又哽咽表示，女兒生前已原諒撞到她的同學。

綜合內媒報道，事發於去年10月20日上午約11時，廣西欽州9歲女童黃雅彤在學校上體育課時，被一名男同學從後方撞到，頭部撞擊牆壁，暈倒在地，閉路電視畫面顯示，黃雅彤被老師扶到教員室，老師為她沖了一杯紅糖水，詢問她身體有否不適，她搖了搖頭，老師又把撞到她的同學叫到教員室，問她是否原諒對方，她也說原諒。

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黃父在下午2時許接到班主任電話，對方通知他女兒可能肚子痛，並有嘔吐跡象。3時半，黃父趕到學校時，發現女兒躺在教員室地上，已經呼叫不應。「我摸了下孩子，發現她耳朵上方的腦袋有雞蛋大一個包。我當時幾乎瘋了，罵老師們為什麼沒有發現。趕緊抱著孩子跑到車上餵水，她已經不會吞嚥了。」

由於救護車未到，黃父情急之下自行開車將孩子送到最近的婦幼醫院，檢查發現黃雅彤腦出血，由於該院無法做開顱手術，她隨後被轉送到南寧市第一人民醫院，惟腦出血量持續增加，最終搶救無效死亡。

她說她中午忘記吃飯了，這是她留給我的最後一句話。

經在醫院工作的堂姐建議，黃父決定將愛女的器官捐出，包括眼角膜、心臟、腎、肝等，且捐獻當天就有器官匹配成功。當時簽字時，黃父哭得手抖，

我不想當被人稱讚的英雄，我只想讓女兒的心臟可以繼續跳動，用另一種方式繼續活在這個世上。

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責任編輯：羅嘉欣