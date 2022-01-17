【天災預言】印度神童預言發生天災又中　湯加海底火山爆發海嘯直撲美日

▲ 印度神童阿南德（Abhigya Anand）早前預言2022年頭4個月會發生天災，最近湯加海底火山爆發及海嘯又一印證。

南太平洋島國湯加（Tonga）一座海底火山於1月14日開始爆發，所引發的海嘯直撲環太平洋地區多個國家，包括美國、日本都發出海嘯警報，並呼籲民眾遠離岸邊。網民即時聯想到印度神童阿南德（Abhigya Anand）曾預言，12月14日至2022年4月將有2大災難降臨，想不到1月已成真。

綜合外國傳媒報道，南太平洋島國湯加一座海底火山爆發，噴出的火山灰及火山氣體衝上天際，寬度達260公里，巨大蕈狀雲聳立在太平洋之上，畫面相當震撼。

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這場火山的噴發聲遠至美國阿拉斯加州都能聽到，而震波去到俄勒岡州都有感。火山噴發後引發了7.4級地震，海嘯則於20分鐘後襲向湯加，洪水淹進民居街道，當地通訊中斷，暫未知當地傷亡情況。

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當地居民稱，火山噴發當下發出巨響，家人還以為有炸彈爆炸，直到洪水淹進家一刻才意識到是海嘯來襲，「四周全都是大家的尖叫聲，大喊要往高處跑、逃到安全的地方。」有網民又表示，火山灰雨及碎石落下後，天空就被黑暗籠罩。

▲ 湯加海底火山噴發的衛星圖像。（法新社）

火山爆發後 湯加小島幾乎消失

火山爆發後，洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊島出現令人驚訝的景象。美國聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）地球與行星科學副教授伯恩（Paul Byrne）指出，從歐洲太空總署（ESA）發射衛星「哨兵一號」（Sentinel-1）拍下的衛星圖像所見，該小島的露天部份，自火山爆發後幾乎全都消失了。

受火山爆發產生的衝擊波影響，遠至約9,000公里外的香港亦一度錄得氣壓異常，香港天文台表示對本港沒有造成影響。

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日本亦受湯加海嘯波及，日本氣象廳於15日晚上起，緊急針對沿岸地區發布海嘯警報與海嘯預警，並呼籲民眾迅速到高地避難。警報發出後，民眾的手機不斷響起，電視新聞亦跳出大大個「海嘯來襲，快逃！」等字樣，且屋外屢傳出廣播與鳴笛聲，嚇得網民以為世界末日。

在鹿兒島奄美大島一度錄得1.2米高的海嘯，岩手縣久慈港亦出現1.1米的洪水；而小笠原群島、四國高知縣、本州和歌山縣、北海道等地的海嘯高度約有0.9米。有民眾拍下片段見到，在奄美大島有大批民眾駕車到前往較高地區，道路非常擠塞。

▲ 印度神童阿南德曾預言，人類雖然會成功得到新冠疫苗，不過之後會有更多的病毒變種出現。（影片截圖）

神童預言︰5月新冠病毒威脅減緩

有網民聯想到印度神童阿南德（Abhigya Anand）去年12月曾預言，12月14日至2022年4月是極重要時期，可能影響全球多個國家的經濟，以及將有強降雨、地震等天災。

阿南德於2022年一開始再補充，2月開始台灣、英國、意大利及美國，疫情將會迅速蔓延，3至4月世界可能會發生地震、火山爆發等天災。而近日多國爆發Omicron疫情，以及湯加海底火山爆發，其恐怖預言正提前發生，令人心寒。

阿南德又言，至5月新冠病毒的威脅就會減緩，世界經濟會慢慢復甦，新冠變異株會以溫和的方式與人們共存。阿南德強調要避免災難發生，民眾須停止殺害牛隻和其他動物，愈多人殺生就有愈多災害。他警告已開發國家，很快會因為殘酷行徑而面臨大自然的反撲。

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責任編輯︰王明芳