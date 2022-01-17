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【新春2022】香港仔中心「光影花燈園」　花燈花海打卡裝置＋抽獎贏iPhone 13 Pro

休閒消費 18:29 2022/01/17

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

香港仔中心「光影花燈園」。

今年春節，香港仔中心由即日起日至2月15日期間間呈獻「光影花燈園」活動，以花燈和花海光影作主題，有新春打卡裝置，如場內的花海及花燈，讓大家置身花花世界之中。香港仔中心同時亦準備了「喜迎新春大抽獎」活動，包括iPhone 13 Pro、Samsung S21手提電話及食肆商戶現金劵等。

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「光影花燈園」

香港仔中心指香港仔廣場的迎賓拱門以花燈裝置裝飾，一串串花燈以黃色、粉紅和粉紫三種顏色組成，黃色天燈代表財運、粉紅色代表愛情、粉紫色代表文昌運，為大家在虎年帶來好運。

在香港仔廣場中央更設置巨型花燈裝置，內裡掛滿發光的花燈及多角度鏡子，走進其中，仿若被花燈包圍，拍攝效果相當夢幻，是打卡的好地方！

廣場表示入商場二期二樓還有的粉紅色為主調的裝置，站在鏡子中央拍照仿若花海湧至，，適合一家大細合照或情人閨蜜自拍。

開放日期：即日起起至2月15日

開放時間：早上10時至晚上10時

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喜迎新春大抽獎

為慶祝新春，香港仔中心準備了消費獎賞，顧客於推廣期內到香港仔中心消費滿港幣200元，即可換領賀年利是封及參加「喜迎新春大抽獎」活動，有機會贏取包括iPhone 13 Pro 及Samsung S21手提電話及食肆商戶美食現金劵等三十八份獎品！

日期︰即日起至2月15日

時間︰下午1時至晚上10時

地點︰香港仔中心2期地下換領站

利是封

另外香港仔中心今年推出一套兩款利是封，設計以象徵長壽安康的丹頂鶴及百鳥之王孔雀為創作靈感，寓意大家於新一年步步高陞、前程似錦。

利是封用上喜慶色調，當中的牡丹花花語為「生命的期待」，代表富貴、吉祥、幸福和繁榮。兩封利是拼湊一起，更會變成一幅畫作。

日期︰即日起至換完即止

時間︰下午1時至晚上10時（換完即止）

地點︰香港仔中心2期地下換領

香港仔中心指大家於推廣期內，在最多兩間不同商戶以電子貨幣消費滿指定金額，可於消費當日換領指定商戶現金券。消費金額滿HK$200，可換領HK$50指定食肆或零售商戶現金券，如消費金額滿 HK$400，可換領HK$100指定食肆或零售商戶現金券。

日期：即日起至2月6日（逢星期六及日，換完即止）

時間：下午12時至晚上8時

地點：香港仔中心2期地下換領

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記者：蕭雅文

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