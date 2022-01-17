【財政預算案】新民黨倡加博彩稅率壓縮開支　葉劉淑儀：不贊成再派發消費券

▲ 新民黨今日提交《財政預算案》建議書。（陳葆琳攝）

新一份《財政預算案》下月23日發表，新民黨今提交建議書。主席葉劉淑儀表示，不贊成政府今年再派發消費券，認為消費券對經濟提振作用不大。她又指，港府稅收愈來愈依賴地價收入，建議政府增加提高博彩稅稅率，以及壓縮政府經營開支，以減少赤字。

葉劉淑儀指出，港府稅收愈來愈依賴地價收入，港府在地產方面的收入，由2007至2008年度15.9%，增至2021至2022年度的25%，反映政府經濟轉型失敗，而政府在科技創新界投放的資源，暫時未能有效擴闊經濟及增加收益。新民黨建議適度提高博彩稅稅率，作為調節香港賽馬會過高收入的舉措，足球博彩的稅率由50%加至80%，賽馬博彩稅率則增加至75至80%

她續指，政府經常性開支急劇上升，自本屆政府上台後，福利開支由約600億增到過千億，增幅超過61.7%，醫療增幅則達28.3%，教育則增超過25.5%。新民黨建議控制政府開支增長，延續去年做法，通過提升效率及改善資源調配，將政府經營開支再壓縮1%，並檢視社福資源運用方法，嚴防過度外判社會服務。

被問及會否建議財爺再推消費券？葉劉淑儀指，今時今日不贊成政府再推消費券，因為消費券所耗資的幾百億開支對經濟提振作用有限，又指雖然第一次派發消費券市面氣氛好，但第二次派發消費券的相關效應已削減。她表示，消費券主要惠及電子支付平台、飲食業及零售業，相信若政府可以克服疫情「通關」 ，相關行業不需靠消費券刺激生意額，市面氣氛亦會轉好：「現時政府財政儲備跌到9,000億，足夠我們13至14個月開支，疫情未知是否可以受控，政府需要留錢作不時之需。」

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記者：陳葆琳