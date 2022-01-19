IVE 高級文憑銜接本地及海外大學　培育IT及醫療服務新專才

新常態下，生活及工作愈趨數碼化，令軟件開發及編程人才的需求日益增加。另一方面，隨著人口老化趨勢，社會對健康管理亦愈來愈重視，帶動醫療科技及醫務化驗等服務的需求。IVE畢業生張煒德（Steven）及劉安芝（Angie），憑藉豐富的學習體驗，於IVE修畢高級文憑後升讀英國及本地學位課程，畢業後分別成為軟件工程師及副醫務化驗師，以一己專長為行業貢獻新力量。

張煒德 （Steven）

高級軟件研發工程師



• IVE軟件工程高級文憑畢業生

• 英國伯明翰大學電腦科學學士

• 英國伯明翰大學電腦科學博士



掌握新科技應用 加入世界科技巨擘



IVE軟件工程高級文憑畢業生Steven現於英國大型科技公司擔任高級軟件研發工程師，主力負責研發智能裝置跨平台作業系統及設計全新程式語言。「現存有多種程式語言，如C++、Java、Swift 等，雖然可運用到公司現有的智能裝置作業系統上，但始終有局限性。軟件工程科技一日千里，近年不少大型科技公司如蘋果、Google等都已經創造了自己的程式語言。」Steven表示，公司品牌擁有超過1.5億個用戶，業務亦不斷增長，如果能開發專屬的程式語言，可以創造更多適合用家使用的嶄新功能，無論靈活性、網絡安全或是實用程度都能大大提升，亦能進一步吸引更多受眾及帶來更好的用戶體驗。「與團隊一共十多人，大家都來自不同地方，有葡萄牙、西班牙、意大利等等，亦要與世界各地分公司的同事合作完成這個大Project，很期待全新的程式語言能於不久將來面世！」



跟隨興趣 激發學習動力



Steven的IT事業發展順利，但原來求學時期也遇過挑戰。「當年選擇入讀IVE，帶來寶貴機會到英國升讀學士及博士學位，其後有機會加入跨國大型科技公司，於英國發展事業。」入讀IVE高級文憑可說是Steven人生重要的轉捩點。「中學完成公開試後順利入讀香港大學醫學工程系，但因缺乏興趣難以投入學習，產生不少挫敗感。當時我發現自己最投入的Project是研發心電圖監察程式的編寫過程，令我萌生了轉科的念頭。雖然已完成了部份大學課程，我仍然決定跟隨自己的興趣，轉讀IVE 軟件工程高級文憑課程。」

IVE的課程著重同學的實踐能力，Steven就讀高級文憑課程時的實習項目要於2至3個月內編寫一個醫療監察系統，透過系統協助病人及長者定時監察血壓、體溫等重要資料，並將有關資料傳送至醫院或診所，該實習項目更獲選於科技園的展覽中展出。除了實習外，Steven亦與同學組隊參加公開比賽。他們所設計的智能商場APP獲得「最佳物聯網應用」銅獎；首次參加比賽便獲得認同，為Steven發展IT事業打下強心針。



銜接英國大學 培養國際視野

Steven畢業時憑藉優異成績獲得專為IVE高級文憑畢業生而設的「賀維雅基金會獎學金」，畢業後負笈英國伯明翰大學繼續修讀學士課程。Steven初時也有擔心要適應英國的學習模式，但IVE的專題研習式教學（project-based learning）令他更快投入英國的學習生活：「在IVE求學時，有很多與業界一起做研發項目及參加公開比賽的機會，讓我們熟習編寫程式及軟件，建立自信，所以在英國讀書時很多小組功課都由我擔當領導角色。大學的課程讓我對編程知識有更深入的了解，啟發了我對編程語言的研究，畢業論文也選了相關課題。」Steven完成學士學位後更成功原校繼續深造，修讀電腦科學博士課程，更獲得博士論文導師賞識，推薦他加入跨國科技企業工作。



現時除了程式語言外，Steven和團隊亦正研發適用於雲端上的編程功能，主要希望幫助中小企更容易編寫雲端應用程式。Steven表示：「工作雖具挑戰性，但我非常享受工作上追求創新和解難的過程，亦深信之後無論到哪個地方發展事業，這些經驗都可推動我繼續尋求創新。」

升讀本地大學 打好專業基礎



另一位IVE高級文憑畢業生Angie於完成課程後，銜接本地大學增進知識，為專業發展鋪路。Angie畢業於IVE健康及生命科學高級文憑課程，現於公立醫院臨床病理部的解剖及細胞病理化驗室任職副醫務化驗師，負責研究組織及細胞病變。「我的工作就像一個醫務偵探一樣，要非常專注偵察每一個化驗樣本的微小特徵，為醫生提供客觀而準確的證據，讓他們能夠作出準確的診斷，令病人得到適切治療。」



Angie熱衷於化驗工作，全因她自小熱愛看鑑證、醫學類題材的電視劇，加上生物科的成績不俗，故選擇高級文憑課程時以興趣先行，選擇了報讀生物醫學相關科目。Angie認為IVE的高級文憑課程為她打好專業基礎，有助她投身醫療專業：「我完成兩年生物醫學高級文憑課程後，升讀城市大學學士課程，並成功考取相關專業資格，加入醫院做我理想的工作。」Angie對學習充滿熱誠，更已完成中文大學的碩士學位，為專業路上的持續發展不斷努力。

劉安芝（Angie）

副醫務化驗師



• IVE生物醫學高級文憑畢業生

• 香港城市大學生物醫學理學士

• 香港中文大學Medical Laboratory Science碩士



專業科技教學設施 掌握業界技術



在 IVE 學習的過程中，Angie 受老師啟發，更堅定了她在化驗專業上發展的信念。在學期間，Angie有機會參加不同實習工作，例如去化驗所實習，亦曾到大學實驗室參與有關免疫染色的研究，應用所學。「IVE生物醫學高級文憑課程讓我掌握解剖學和細胞病理學等專業知識，院校亦提供先進的教學設施，不少當時課堂上使用的化驗及檢測儀器跟我現時工作的器材類同，在工作上更得心應手。」

人口老化及大眾市民愈來愈重視健康，醫務化驗工作者的角色更見重要：「醫務化驗是醫療系統的重要一環，我們要保持嚴謹的工作標準，確保樣本質量，提供精確的化驗結果，不容許有絲毫差錯，為市民提供高水準的醫療服務。」



(特約)