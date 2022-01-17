【煽動刊物】涉派發港獨字句傳單　兩男女認罪還押月底判刑

▲ 兩人今（17日）區域法院承認1項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。（資料圖片）

45歲女文員及17歲男生涉於2020年間經「旺角鳩嗚團」相識後，製作及派發印有港獨字句的傳單，在派發時被保安發現及報警。兩人今（17日）區域法院承認1項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，控辯雙方就傳單內是否有煽情他人使用暴力的內容爭辯，而辯方求情時指，是次犯案規模細小，僅涉及110張傳單，亦只到灣景中心一處派發。法官遂將押後研訊裁決及判刑至1月31日，以索取相關報告，其間兩人還押侯判。

兩名被告分別為曹雪芯（女，45歲、香港專業教育學院文員）及黃俊偉（男，17歲、學生），被控1項串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物罪。

案情指，曹、黃兩人於2020年5月在「旺角鳩嗚團」相識，經過一番交流後，曹得知黃有製造傳單的經驗，要求黃協助製作有關香港獨立的傳單。黃遂於網上下載被染污的洋紫荊圖案，並以手機製作傳單，內容寫有「香港人要獨立建國！香港人要取回主導權！抵抗赤化，唯有獨立！香港人，建軍！建國！」。兩人隨後亦就此以訊息討論。

及至12月11日，曹於灣仔灣景中心附近派發傳單，有保安在巡邏時拾獲2張涉案傳單，查看閉路電視後報警處理。警方到場後，發現曹在現場派發傳單，及曾有1名男子坐在曹旁邊。兩名被告最終於2021年6月被捕，警方於曹的工作地方找到涉案傳單，並在其電腦內發現傳單圖像。

警誡下曹稱傳單內容是「未成事嘅夢想」，黃則稱「佢（曹）之前叫我幫佢設計，我就幫佢設計，佢有無派我就唔知」，黃又在錄影會面中表示，曹曾承諾以請吃飯作設計傳單的回報。

控辯雙方於庭上就傳單內是否有煽情他人使用暴力的內容爭辯，控方指被告認罪即同意有煽惑他人使用暴力的意圖等4項控罪詳情。辯方則指，4項控罪詳情使用「或」作連結，反映被告需符合其中1項意圖即可。庭上就爭議展開紐頓聆訊，控方指，涉案傳單中提及「抵抗赤化」、「香港人要獨立建國」等字眼，進一步理解是要組織軍隊對抗中央。辯方則稱，這只是控方的空想，並沒有證人解釋。

代表律師求情時指，是次犯案規模細小，僅涉及110張傳單，亦只到灣景中心一處派發，傳單內容亦只有香港獨立及建軍非本地政制。代表律師又指，本案刑期上限2年，曹現已還押226日，冀法庭扣減認罪刑期後，判處7個月或以下的監禁。

法官遂將案件押後至1月31日判刑，以待索取黃的背景、更生中心、勞教中心、教導所報告，並就紐頓聆訊作裁決，其間兩人需還押侯判。

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記者：梁錦麟