ONE PROMISE鼓手患骨枯病未好轉　樂隊宣布轉型：有信心繼續行下去

▲ ONE PROMISE宣布轉型。

四人樂隊ONE PROMISE成軍近20年，由主音文迪、結他手天衡、bass手Sora及鼓手Anton組成，去年鼓手馮卓然（Anton）因患上手指骨枯病，不能拿起鼓棍，樂隊無法再做表演，加上疫情令演出行業受影響，對他們來說就是「內外夾擊」，但四子卻沒有感氣餒，去年已寫下《明年見》，盼望隊友康復後再戰征途。

ONE PROMISE所屬環球唱片今日宣布，Anton於2020年尾經醫生診斷後證實手指出現骨枯症狀，並宣布Anton需暫停打鼓崗位，專心治療。經過一年治療至今，很遺憾Anton的骨枯病情仍未好轉，令人惋惜。

這段時間，ONE PROMISE四子一直互相扶持和配合，Anton也曾作出不同的嘗試；公司和ONE PROMISE絕對有信心可以在未來的日子繼續並肩同行，並宣布 樂隊轉型為"Pop/RapBand "路線繼續營運下去，而Anton亦會由鼓手轉為Rapper 型式繼續演出，在接下來的日子將會向大家展示全新音樂風格！

ONE PROMISE十分感激公司和每一位的支持，特別是粉絲「壹步兵」不離不棄，令他們的音樂路途得以延續！

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