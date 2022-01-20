【清熱湯水】常用電腦吃煎炸食物眼屎多　中醫推介湯水茶療清熱潤肺【附做法】

▲ 「眼屎」增多、黏稠要清熱，中醫推介清熱潤肺湯水茶療。

「眼屎」是正常身體分泌？還是反映身體不適？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁講解眼垢成因，並推介清熱潤肺的湯水茶療，有助改善眼屎增多、黏稠等問題。

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常用電腦熬夜吃炸物 易有肝火眼屎增多

梁醫師指，中醫稱「眼屎」為「目眵」，乃由油脂、淚液、灰塵等結合而成。偶爾出現屬正常情況，若眼垢增多或顏色有異，伴隨雙眼通紅、痕癢或赤痛等症狀，就要求醫治理。

另外，「肝開竅於目」，工作忙碌、經常使用電腦、熬夜，或者飲食不節，多吃煎炸油膩食物，會致肝火上升，出現眼垢增多、眼紅乾澀、眼腫等症狀。

眼屎反映身體狀況

梁醫師亦指，眼垢的多少、顏色、黏稠度反映身體狀況：

眼垢白／米白色：正常

眼垢增多：身體有熱

眼垢黏稠：濕熱

眼垢黃／綠色：可能眼睛受細菌或病毒感染（伴隨雙眼通紅、痕癢或赤痛）

減少眼垢小貼士

飲食宜清淡

少吸煙飲酒，少吃生冷、辛辣、濃茶咖啡等刺激性及重口味食物

適量進食有清熱袪濕功效的食物及湯水

養眼明目藥材

以下藥材適合眼垢增多、目赤眼乾、出眼瘡等人士，紓緩眼睛不適症狀

桑葉：疏散風熱、清肝明目

夏枯草：清肝明目、清熱瀉火

蟬蛻：疏風熱、明目清肝、利咽開音

黃菊：疏散風熱、清肝明目

茶療（改善眼垢多問題）

【雞蛋花木棉花菊花茶】

功效、材料、做法：

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湯水（清熱潤肺）

【西洋菜粟米馬蹄湯】

功效、材料、做法：

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內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣