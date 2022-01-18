【再次Puppy Love】邀林明禎+Candy+Yoyo拍MV自肥？　肥仔+193談初戀回顧那些年

▲ 郭嘉駿（193）推出新歌《再次Puppy Love》，並與梁業（肥仔）一起受訪談初戀。

宇宙天團ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）於32歲生日（1月14日）推出新歌《Dear MAMA》及《再次Puppy Love》，並表示要效法MIRROR人氣王姜濤用作品說話。

193的新歌《再次Puppy Love》邀得女神林明禎、《全民造星IV》參賽者Yoyo（葛綽瑤）、COLLAR成員Candy（王家晴）「自肥」，此外還有3妹（郭嘉盈）及微辣霍哥（霍俊邦），帶大家尋回初戀的感覺。

193和肥仔接受TOPick專訪大談愛情觀，並分享那些年的戀愛事。

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回到8090年代

193首次公開唱新歌《再次Puppy Love》是於《Chill Club The New Vibes》內，他透露：「第一次唱是很Raw的版本，那時連音樂製作也未完成。第一次唱現場時看見觀眾也跟我一起跳，便達到想要的目的，我做這歌也是想大家都聽得開心。」

這次找來做懷舊音樂為主的Delta T當監製，193表示：「收到Demo後便立即想到陽光檸檬茶的廣告，好像回到80、90年代，會想起鄭伊健、張栢芝、校園，所以歌詞和MV也跟這方向去做。」

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回味那些年初戀

談到初戀經歷，193憶述：「記得我喜歡那女生，感覺到她好像也有點喜歡我，但我不夠膽跟她開口，於是找朋友幫我跟她說。那時候甚麼也不懂，現在則不是，『一嘢就嚟料』。」肥仔問：「『嚟料』是甚麼料？」193解釋：「做朋友。」

肥仔亦有聽《再次Puppy Love》，並說：「我覺得這首歌是舒服開心聽。」

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193贊同謂：「不是那種很凝重傷感的情歌，提醒大家雖然到了這年紀會有很多經歷、凌角，認識到一個新的伴侶也應該以最原始、最初心去對待她，才會獲得初戀純真的愛情感覺。不要太多計算，不要將以前的經歷放進去一段新感情內。」

肥仔認為：「初戀是很簡單，因為你甚麼也沒試過，人生有很多第一次，是大家之間互相的一個回憶。」

小時候的193經常都想跟伴侶結婚，「到了這年紀仍可以有很多憧憬，不要思想太成熟。」

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專注工作

現時單身的肥仔暫未對愛情有任何期待，但也不忘幽默地稱：「想做好今年的工作，官方回應是這樣。」

193也開玩笑地說：「MIRROR是這樣回答的：『我都是專注工作為主，希望大家可以Focus在我的工作上，我們會用作品說話。』」肥仔指MIRROR開始荼毒了他們，並謂：「亞洲第一！」

193又指：「我們開始走向MIRROR化，也有包袱。」

化妝：Cori Wong @AnnieG. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku @ Chic Private I Salon

服裝：Clot x Guess（193）、Clot（肥仔）

場地：ohm industries

記者：梁樂欣

【Dear MAMA】憑歌寄意答謝家人+花姐+魯生 肥仔193：用作品說話 上一頁

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