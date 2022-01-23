【瘦身增肌】Eatology法式營養料理烤火雞 自製煙熏三文魚+限時$150折扣優惠

▲ 營養膳食外送服務公司Eatology融入法式料理於入膳食計劃。

想活得健康，飲食是重要的一環！今年營養膳食外送服務公司Eatology推出一系列全新的營養健康餐單，包括法式馬倫哥炖小牛肉、烤火雞以及自製煙熏三文魚等。不論瘦身增肌，還是想均衡飲食的你，都可以一嚐健康餐盒，還有營養師度身設計個人化膳食餐單！

最新影片

Eatology表示由即日起至2022年2月28日推出兩款限時優惠，包括：於Eatology網站預訂餐單時，輸入「NEWYEAR2022」優惠碼 ，即可享港幣150元膳食折扣優惠。

以及預購「一星期膳食計劃套餐」 的顧客，於結賬時輸入「PERSIST22」優惠碼，首20名更將獲Eatology提供一整天的免費膳食菜單。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Eatology指兩位法籍創辦人Guillaume Kaminer及Christophe Daures決定從法國料理入手，與多位米芝蓮星級名廚加盟，烹調法式美食，希望去除大眾對健康食物淡而無味的謬誤，可以扭轉健康食物沉悶乏味的舊觀念。

他們今年會新增法式馬倫哥炖小牛肉、雜菜烤火雞以及自製煙熏三文魚，讓大家有多個選擇。另外還有招牌菜式包括黑松露白汁火 雞、蒔蘿油漬鱈魚、日式雞肉丸、泰式大蝦沙律等。

營養師團隊免費諮詢 度身設計個人化膳食餐單

Eatology指客户可以在網站預先制定餐單，根據個人需求度身訂立個人化膳食餐單，營養師會根據客人的飲食習慣、健康狀況以及體能訓練需要，作全面飲食評估，為大家制定每日的膳食需要，新一年向自己的目標邁進。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：蕭雅文