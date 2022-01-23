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【瘦身增肌】Eatology法式營養料理烤火雞 自製煙熏三文魚+限時$150折扣優惠

休閒消費 17:17 2022/01/23

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營養膳食外送服務公司Eatology融入法式料理於入膳食計劃。

想活得健康，飲食是重要的一環！今年營養膳食外送服務公司Eatology推出一系列全新的營養健康餐單，包括法式馬倫哥炖小牛肉、烤火雞以及自製煙熏三文魚等。不論瘦身增肌，還是想均衡飲食的你，都可以一嚐健康餐盒，還有營養師度身設計個人化膳食餐單！

最新影片

Eatology表示由即日起至2022年2月28日推出兩款限時優惠，包括：於Eatology網站預訂餐單時，輸入「NEWYEAR2022」優惠碼 ，即可享港幣150元膳食折扣優惠。

以及預購「一星期膳食計劃套餐」 的顧客，於結賬時輸入「PERSIST22」優惠碼，首20名更將獲Eatology提供一整天的免費膳食菜單。

    點擊圖片放大
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Eatology指兩位法籍創辦人Guillaume Kaminer及Christophe Daures決定從法國料理入手，與多位米芝蓮星級名廚加盟，烹調法式美食，希望去除大眾對健康食物淡而無味的謬誤，可以扭轉健康食物沉悶乏味的舊觀念。

他們今年會新增法式馬倫哥炖小牛肉、雜菜烤火雞以及自製煙熏三文魚，讓大家有多個選擇。另外還有招牌菜式包括黑松露白汁火 雞、蒔蘿油漬鱈魚、日式雞肉丸、泰式大蝦沙律等。

營養師團隊免費諮詢 度身設計個人化膳食餐單

Eatology指客户可以在網站預先制定餐單，根據個人需求度身訂立個人化膳食餐單，營養師會根據客人的飲食習慣、健康狀況以及體能訓練需要，作全面飲食評估，為大家制定每日的膳食需要，新一年向自己的目標邁進。

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記者：蕭雅文

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