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【防疫措施】港府認可哥倫比亞疫苗接種紀錄　周三起實施安排

社會 19:11 2022/01/17

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港府認可哥倫比亞疫苗接種紀錄，周三起實施安排。（資料圖片）

政府今日（17日）公布，已與哥倫比亞政府完成商討，將認可該地區發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄。相關安排將由1月19日（星期三）凌晨0時起實施。

哥倫比亞目前屬A組指明地區。由1月19日凌晨0時起，持有由該地區的相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

政府對海外抵港人士入境實施嚴格防控措施，要求於登機當天或之前21天曾逗留A組指明地區的人士，必須為已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄的香港居民方可登機來港。認可疫苗接種紀錄包括由香港發出的疫苗接種紀錄、由內地或澳門當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄、由經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家的相關主管當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄，或香港與當地政府達成認可安排而由相關主管當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄。

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記者：黃穎津
 

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