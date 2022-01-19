【創業】手機App賣食物福袋冀減浪費　奪初創比賽冠軍

▲ Goodtakes團隊。（陳國峰攝）

疫情下經濟大受打擊，食肆生意受影響，準備食物數量容易大失預算。今年在科學園Techathon創科比賽「社會影響與新世代科技」組別中勝出的3人隊伍，就構思出手機應用程式「Goodtakes」，讓參與餐廳以優惠價福袋概念，出售每日剩餘菜式。他們曾在太子茶餐廳試用，一晚內以7折賣出21個剩餐。有36間餐廳小店已表明有意加入，目標6月前推出，冀今年賣出1.2萬個剩餐。

團隊目標將Goodtakes發展成初創公司，並會全職投入創業。團隊成員張藝譯形容有關項目是三贏：

3方持份者都有好處，餐廳原本要將剩餘的食物倒掉，現時可將廢物轉為收入；市民可以優惠價買到食物慳到一筆；又可以推動減少食物浪費。

Goodtakes團隊成員方苑瀠大學畢業後曾於不同初創公司工作，她留意到疫下有不少餐廳倒閉，食客亦有減少，導致剩餘食物大增：「我姑媽是開餐廳的，有一次去探望她，發現剩餘很多麵包及蛋糕，當時我拿回家，分給大廈管理員，他們收到後很開心。」

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有關經歷啟發到她關注剩菜浪費問題，她亦想幫助受市道低迷影響的餐廳，以及有需要人士，遂邀請曾於食物科技公司工作的朋友徐洪星合作，兩人在參加科學園Techathon工作坊時，認識剛從大學畢業的張藝譯，3個人一拍即合，即組成隊伍，並設計出手機應用程式Goodtakes。

Goodtakes內的餐點會以福袋形式出售，顧客每日瀏覽各合作餐廳上載的食物資訊，查閱是否有食物可以出售，會初步知道食物的種類，但不知道具體內容。例如一間西式薄餅店，餐廳會列出一個餐點內包含1份主食及1份散切蛋糕，但具體是哪款餐點就視乎當日供應而定。每個餐點均至少以7折發售，會在每份餐點中，向餐廳收取3成佣金。

應用程式的目標用戶為基層家庭。團隊早前曾與太子一間茶餐廳試行，兩小時內就成功售出21個餐點，認為在商業方面十分可行。參加比賽期間，已有約36間餐廳表示有興趣加盟。

▲ Goodtakes團隊將可進入科學園Ideation計劃。（科學園提供）

方苑瀠及徐洪星原本有正職，但計劃之後全情投入創業。其中方苑瀠表示，自己一直想擁有屬於自己的初創公司，「一直希望有一日我可以做到一個有意義的項目，而不單止是賺錢；如果可以用自己能力，做到解決社會上一些問題，我也想盡一分責任。」

剛畢業的張藝譯就說，希望可以發掘自己的興趣，「想趁剛畢業這段時間去多發掘，觀察哪方面才是自己真正的興趣。如果一間初創公司對社會有正面幫助，自己都會很開心。」

Goodtakes計劃於今年6月推出市場，目標是可以招攬至少40間位於九龍的餐廳，並於今年可以賣出1.2萬份餐點。第一階段會先在觀塘推行，亦計劃在大學校園內讓大學生試用。

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記者：黃悅晴