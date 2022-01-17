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【童鞋推介】FILA KIDS春季童鞋透氣設計 輕鬆襯出搶眼拜年造型

休閒消費 19:22 2022/01/17

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

FILA KIDS 2022年春季童鞋推介。(圖片由品牌提供)

臨近農曆新年，FILA KIDS推出多款繽紛的兒童運動鞋款，其中包括ARTIST 2、TGR、ADE 2S及FLUID，4種特色鞋款輕鬆配襯出拜年造型，迎接喜氣洋洋的虎年！

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

ARTIST 2

以流彩藝術為設計靈感，鞋身化身成畫板，以不同的顏料和形態碰撞出超繽紛造型，由粉紅、粉藍及紫色配搭出夢幻組合，而男童則運用藍及黃色展現奪目風格。同時，鞋身的FILA logo更以水彩字體繪寫，鞋底特別採用高緩震及柔軟回彈鞋墊，大大提升步行時的穩定性。

TGR

男童鞋款加入銀色光面效果，塑造新潮造型；而女童鞋款則運用淺藍色作主調，盡顯甜美氣質。

ADE 2S

以雄鷹展翅的姿態設計而成的ADE 2S鞋款加入雄鷹的翅膀圖案，並採用經典別致的漸變色彩，寓意小朋友在新一年展翅高飛。

FLUID

鞋面採用輕盈網布材質，讓小朋友的雙腳更透氣舒適，而鞋底以可愛貓爪造型設計，不但防滑耐磨，更集童趣、時尚於一身！

全新運動鞋款於香港指定專門店發售: 

香港銅鑼灣時代廣場730號舖、香港銅鑼灣崇光百貨7樓26號舖、九龍尖沙咀海運大廈地下OTG37號舖及新界沙田新城市廣場第三期2樓A231號舖。

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責任編緝：張懿慧

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