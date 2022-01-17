【打擊犯罪】黑幫走私爭利西貢互毆　警拘19人涉聚眾毆鬥及危險駕駛

▲ 黑幫走私爭利西貢互毆，警拘19人涉聚眾毆鬥及危險駕駛。（黃傑偉攝）

西貢碼頭發生聚眾毆鬥事件。警方昨日（16日）以涉嫌聚眾毆鬥及危險駕駛，拘捕19人，被捕人包括18男1女，年齡介乎16至64歲。

警方東九龍總區刑事部警司（行政及支援）張嘉豪指，警方調查得知，一個活躍於新界北有黑社會背景走私集團，因為近期警方嚴厲打擊走私活動，集團急於另覓上落貨走私地點。警方情報顯示，走私集團於1月15日晚，將走私地點移往東九龍西貢沿岸一帶進行，但事件觸發西貢當區一個黑社會幫派不滿，而引致今次西貢碼頭聚眾毆鬥事件。其後毆鬥演變成兩個幫派以車輛追逐至南圍迴旋處。

警方表示，對事件高度關注及採取零容忍態度，東九龍總區刑事部聯同有組織及罪案調查科、新界北總區刑事部及東九龍三合會調查科於昨日展開行動，共拘捕19名涉案人士，包括18男1女，年齡介乎16至64歲。各人仍扣留調查中，警方不排除會再有拘捕行動。警方重申，對涉及黑社會及走私活動，會全力打擊，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

