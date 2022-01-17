【財政預算案】G19成員透過視像提建議　謝偉銓倡派5000元消費券

▲ 謝偉銓支持再派發5000元消費券。

立法會「G19」議員，今透過視像，向財政司司長陳茂波就財政預算案提建議，其中，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓建議再派電子消費券，每人5000元。

謝偉銓提出共30項建議，包括精簡發展審批，加快覓地建屋，例如擴大標準金額補地價適用範圍，加快處理重建、換地及改劃申請；研究將更多現有酒店及規劃作酒店用地，改作過渡性房屋或住宅用途。

同時又建議檢討稅制，紓解民困，除了提議再推5000元消費券外，又提倡物業交易印花稅「貴加平減」，1億元以上「超級豪宅」調高稅率，「上車盤」(1,000萬元以下的首置交易)則下調。

支持派發消費券的，還有保險界陳健波和金融界陳振英，陳健波希望可以盡快通關，推動跨境銷售香港保險產品，援助受疫情和封關影響的各行各業等。陳振英則促加大金融基建投入，以及發行「防疫抗疫債券」。

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責任編輯：林曉君