【創業】大學生研機械人探索大自然　盼助中小學生培養保育意識

▲ FOP團隊於Techathon「智慧城市與可持續發展」組別取得冠軍。（陳國峰攝）

由中大及科大學生組成的團隊FOP，亦於Techathon「智慧城市與可持續發展」組別取得冠軍。團隊設計出在險惡地勢活動、配備相機的機械人，希望可以發展成幫助學生探索戶外的工具，啟發他們對大自然的熱愛及保育意識。

團隊3位核心成員分別來自中大及科大，均十分喜愛大自然，平日亦會行山郊遊，有時看到叢林內小徑，雖有探索之心，但礙於安全考量不會走進深山。他們有見疫情期間，學生不能出門，失去探索的機會，加上對大自然的熱愛，啟發他們研發能夠爬坡、走進叢林的機械人，可以深入到常人難以行走的地方。

有別於坊間的機械人，團隊解釋其機械人「Polar Bear」應用的磁流變液技術令避震能力更強，而部分零件亦用其他物料代替金屬，令造價比市面上的機械人便宜約三分之一的同時，亦能乘重約20公斤。

▲ Polar Bear機械人。（受訪者提供）

團隊成員江琛說，希望機械人可協助學生進行跨學科學習，包括透過接觸戶外環境，學會欣賞大自然，從而啟發他們求知及探索，激發他們保育意識。他們計劃之後再加入人工智能（AI）軟件，由學生操控機械人行走，應用程式在識別到植物、昆蟲時，會向使用者提供相關的資料，就如一本「圖鑑」。

團隊3名骨幹成員均就讀商科，同時集合了本港其他大學的學生，主要負責軟件開發及運作，亦在內地邀請30多人組成研發團隊，負責硬件研發。

另一名骨幹成員、中大學生許嘉雁今年已四年級，大學期間參加過不同初創及商業比賽，她說計劃之後升讀碩士，同時繼續推動機械人的研發過程，希望透過創業，滿足社會上不同需求，「玩初創比賽最開心的，是會為社會創造價值，研發出來的產品，可以令我們的生活變得更方便、更智能。」另一成員蘇輝龍形容初創比賽是實現理想的一個過程，亦可藉此更善用身邊資源。

▲ 蘇輝龍（左）、許嘉雁。（陳國峰攝）

初創須保市場靈敏 謹慎財務規劃

由香港科學園主辦的創科比賽「Techathon」，今年已是第6屆共80隊參賽，為期一周的賽事於1月初舉行。今年比賽設4個主題組別，分別為人工智能與金融科技、人文與健康科技、社會影響與新世代科技、智慧城市與可持續發展。

各參賽組別會因應主題設計產品及撰寫商業計劃書，勝出團隊獲得1萬元現金獎，亦有機會獲得各大專院校的創業基金，並可進入科學園的IDEATION計劃，獲得10萬元種子資金，會有導師為計劃提供改進方向，亦有關於商業計劃、初創生態圈、募投表述等培訓。

了解用家想法 推具價值產品

近年愈來愈多年輕人選擇創業，惟曾有說法指初創公司大多數捱不過首3年。香港科學園創科培育及企業加速計劃總監王瑩相信，本港初創生態圈和社群愈見成熟的情況下，能捱得過的初創公司將愈來愈多，建議創辦人要保持市場靈敏，亦要作出謹慎的財務規劃。科學園特意開設IDEATION計劃，為有意設立初創企業，但仍處於概念階段的人士，將提供有系統的培訓，如工作坊、師友計劃及經驗交流等，增加成功機會。

王瑩指出，初創公司的成功不單靠獨特理念，亦要切合市場的趨勢及潛在用家的需求，建議有意創業人士要多了解用家的想法，推出能為用家帶來價值的產品，並懂得如何解說及推廣。她鼓勵多認識志同道合、具不同專才的人成為合夥人，讓團隊更為完善。另應作出謹慎財務規劃，盡力節流，讓營運資金最用得其所，最早期時應集中力量於產品開發，盡快推出市場並創造收入。

▲ 香港科技園公司創科培育計劃及企業加速計劃總監王瑩。（科學園提供）（科學園提供）

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記者：黃悅晴