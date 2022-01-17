【交通意外】觀塘私家車失控撞3途人　司機涉危險駕駛被捕

▲ 觀塘私家車失控撞3途人，司機涉危險駕駛被捕。（黃傑偉攝）

警方今早（17日）9時25分接報，觀塘瑞和街48號發生一宗交通意外。警方現拘捕一名68歲男司機涉危險駕駛罪名。

警方表示，今早9時25分，一部深灰色私家車沿觀塘瑞和街向輔仁街行駛，到達上址時，私家車等候及倒車期間，車輛突然失控逆時針方向打轉，衝向兩邊行人路導致撞到3名途人，並撞到瑞和街3間店舖舖面及貨物後停下。

事件中，一名69歲男途人手部受傷，2名66歲女途人右邊身及膊頭受傷，事後68歲男司機亦報稱頭暈，與3名傷者一併送往聯合醫院治理。除其中1名女傷者尚需觀察外，包括司機的其他人現已出院。男司機現正被扣查，並通過酒精測試。

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警方除觀察附近街道閉路電視外，亦取去車上行車記錄儀作調查，肇事車輛亦拖往汽車扣留中心作檢驗。案件仍調查中，警方將循司機駕駛態度、行為、車輛機件性能及路面情況，作多方面調查。警方呼籲，市民如目擊案發經過，請聯絡東九龍交通意外調查組第二隊電話3661 0232。

警方重申，危險駕駛屬嚴重罪行，一經定罪可被判監3年及罰款25,000元。司機要小心駕駛，勿讓其他道路使用者受傷。

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記者：黃傑偉

