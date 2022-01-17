【霍家爭產】按和解協議遺產已分配25億　霍家二三房要求盡快執行協議

▲ 霍震宇將於明天到高等法院作供。資料圖片

已故全國政協副主席霍英東遺產訴訟案，長房子女就家族公司於南沙項目的股權回購權爭議。代表二房及三方的大律師王則左開案陳詞時指，二房及三房成員被拉扯入訴訟中，成員均希望2012年和解協議能夠盡快執行。王又指，根據2012年和解協議，霍家3房共16名成員，已共獲分遺產25億元。各方開案陳詞完畢，長房三子霍震宇將於明天(18日)出庭作供。

3案原告分別為長房三子霍震宇、女兒霍麗萍及霍麗娜；與訟人包括長房長子霍震霆、二子霍震寰、二房及三房成員，家族公司霍興業堂置業有限公司、霍氏基金有限公司、霍英東基金有限公司、獲多寶有限公司及有榮有限公司等。

代表二房及三房的大律師王則左於開案陳詞指，兩房成員均被扯入訴訟中，兩房成員均希望盡快執行2012年和解協議。王指，家族成員一直尊重霍英東意願，不欲牽涉於任何官司之中，並一直聽從父親的說話，指父親是一言堂，充滿權威，沒有人會爭議及挑戰其決定。

王引述《霍英東傳》指出「我只希望子女們慢慢趨於平淡，而不是接班問題......只希望子女們讀書叻，受好的教育，做一個專業人士，做一個平凡的人」。王指這是霍英東的意願，而部份成員亦能做到。

王又引述二房三子霍文遜與前特首董建華會面時的部份內容，「Ian哥(霍震寰)可能自已有成30幾40億，我唔覺得好忍心會睇到啲兄弟1億都無，得幾千萬，仲有40年點過。」霍文遜又提及其母親情況，「佢自己搬咗出來，買咗個地方近北角千幾呎，每個月都仲寫緊欠單問Ian攞錢，唔應該係咁」。

王又指霍文遜當時提及，「覺得你哋應該攞少少出來，唔想要我阿媽攞啲養老金出來分俾啲仔女，所以啲阿媽唔應該參予」，「我哋都多過1億，每人都攞一啲出來分配俾唔夠嗰啲兄弟姐妹，希望大家開心啲」。

王陳詞時指，根據2012年和解協議，遺產已向16名家族成員分配共25億。王指，兩房成員均希望盡快執行和解協議，尊重霍英東意願，不希望家族之間產生爭拗。

各方開案陳詞均完畢，長房三子霍震宇將於明天(18日)出庭作供，預計需時10天。

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記者：林育慧