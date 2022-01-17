【防疫抗疫基金5.0】康文署向註冊體育教練發放5,000元補助　因取消活動而受影響工作人員可領特惠金【附申請方法】

▲ 康文署向註冊體育教練發放5,000元補助，因取消活動而受影響工作人員可領特惠金。

康文署發言人今日（17日）表示，政府將於「防疫抗疫基金」下再次推出「向註冊體育教練提供一筆過補助金」計劃，計劃由1月20日（星期四）開始接受申請，為每名合資格的註冊體育教練提供一筆過5,000元補助。

在2021年1月1日至12月31日有從事教練工作的體育總會或認可體育機構註冊教練均符合申請資格。合資格的註冊體育教練可向康文署轄下的體育資助辦事處遞交申請。截止申請日期為2月28日。體育資助辦事處在收到填妥的申請表格及相關文件後，將於2月起分批發放補助金。

申請表格及申請指引可於1月20日起從康文署網頁下載，或於康文署各分區康樂事務辦事處索取。

此外，為配合政府收緊社交距離措施，康文署已於1月7日起關閉轄下康樂及文化場地和設施，所有康文署舉辦或資助的康體活動亦須取消。為紓緩疫情對這些活動所僱用的康體活動工作人員（包括教練及導師）的影響，康文署會運用第五輪「防疫抗疫基金」再向他們提供特惠金援助。

康文署會向其直接僱用的康體活動工作人員；或在「體育資助計劃」下體育總會或體育團體舉辦資助活動時所僱用的體育教練及人員；或經由康文署直接採購系統向體育總會或體育團體購買服務時，由這些團體所提供的體育教練，就原定於2022年1月7日至2月3日期間開始或舉行而須取消的活動，再次提供特惠金援助。特惠金金額為他們被取消活動原本應得的全數酬金。

受惠於特惠金安排的教練及相關工作人員無需另行申請，康文署會直接或透過相關體育總會及體育團體安排發放特惠金，預計可於今年2月開始分批發放。

康文署亦會為因疫情閉館而取消又未能改期的香港公共圖書館節目（如講座及工作坊）作同樣安排，向各相關導師或講者提供特惠金。因文化場地關閉受影響的兼職帶位員和兼職票務助理亦會獲發放特惠金。

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記者：黃穎津

