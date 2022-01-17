【教育政策】教聯會對於教育局將有序殺校感失望　黃錦良倡為涉反修例案件學生加以教育

▲ 教聯會今（17日）約見教育局局長楊潤雄（左四）、副局長蔡若蓮（左一）及常秘李美嫦（右三）。（教聯會提供圖片）

教聯會聯同身兼該會副主席的兩名立法會議員朱國強及鄧飛，今日（17日）下午約見教育局局長楊潤雄，談及學界面臨縮班殺校危機，對於局方於會上稱會「有序殺校」，教聯會感到失望。

是次會面上，教育局副局長蔡若蓮、教育局常任秘書長李美嫦亦有出席。近年本港移民潮觸發中小學及幼稚園界退學潮，鄧飛表示，教聯會再次提出凍結班級結構和教師人手，以以應對適齡學童下降引發的問題，但他引述局方回應指會「有序殺校」，按其理解，局方意思是難以避免「殺校」，朱國強亦按其任教北區小學經驗，倡全港學校每班減收1個叩門生，但他引述局方回應認為未必奏效，也不希望向學校作有關硬性規定。教聯會對局方回應感失望，並擔心縮班殺校會加速學生「跳船潮」，該會承諾會繼續跟進。

教聯會其後發稿形容，局方對該會提出多項訴求「積極回應」，該會促請教育局盡快將理順小學中層人手及薪酬架構的議案提交新一屆立法會，務求在9月新學年落實，並透露局方承諾會以最快時間將議案重新提上立法會；對於加強支援跨境生等，增撥資源，與內地教育部門及相關單位協調，在內地設立學習中心，照顧跨境生的學習及身心需要等。

疫情下幼稚園及小學已於上周五（14日）起全面暫停面授課堂，新任教育界立法會議員朱國強指，政府在第5輪防疫抗疫基金為幼稚園及幼兒中心提供相關撥款，較過往減少一半，批評支援力度不足夠，故要求政府向立法會財委會提交增加撥款的議案，向全港幼稚園及幼兒中心發放更多津貼，並向私立獨立幼稚園提供額外資助，用作發放幼師薪酬；鑑於過渡期津貼將於本學年結束，他亦促請局方延續安全網的措施，讓有需要的幼稚園提出申請，以免大批資深幼師被裁，並建議教育局簡化幼稚園申請加學費程序等。該會引述局方稱會「積極考慮」有關建議。翻查資料，為減省學校行政工作，教育局已於去年起簡化參加幼稚園教育計劃的幼稚園申請學費調整程序。

涉反修例案件學生被踢出校 朱國強：保留學籍問題不可一概而論

另外，對於有報道指涉反修例案件學生出獄後被踢出校，儼如「雙重懲罰」，被問到停學籍做法是否適合，教聯會主席黃錦良表示，年輕人做出違法行為，須承擔一定責任，但作為教育工作者，應對他們加以教育教導，讓他們有機會重新投入社會。

對於有校長建議教育局設指引，鼓勵學校為涉案學生保留學籍，朱國強指部分個案受刑後或仍然無悔意，故認為不可一概而論，但認同要為涉事年輕人提供情緒支援，以及協助他們找學校或工作等。

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記者：馮琪雅