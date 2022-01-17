  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (週一) 21:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫抗疫基金5.0】漁農美食嘉年華取消　漁護署向參加者提供5,000元特惠補助金

社會 20:01 2022/01/17

分享：

熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

漁農美食嘉年華取消，漁護署向參加者提供5,000元特惠補助金。（資料圖片）

原定1月7日至9日在旺角花墟公園舉行的2022本地漁農美食嘉年華因2019冠狀病毒病疫情發展取消，漁護署今日（17日）宣布，已簽訂合約並全數繳付租金參與嘉年華的漁民、農民及漁農單位可申請一次性特惠補助金。

漁護署發言人表示，原定於1月7日開始的嘉年華僅在開始前不到2天的時間公布取消。漁農業參與單位遭受損失，及須在短時間內銷售大量保鮮及保質期較短的漁農產品。不少漁農業參與單位還承擔了設立攤位、安排運輸、聘用人手等其他費用。

為漁農業參與單位提供財務紓困措施，漁護署今日宣布，如他們與魚類統營處或蔬菜統營處簽妥合約並全數繳付租金便可在第五輪「防疫抗疫基金」下向漁護署申請一次性特惠補助金5,000元。

合資格的漁民、農民及漁農單位可由即日起至2月18日提出申請，漁護署會主動致電通知和電郵申請表格予合資格的申請人，並提供適切的協助。如有查詢，可致電2150 7099（漁業攤位）或2670 1161（農業攤位）查詢。

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】按子女個性「對症下藥」培養興趣　中醫2孩媽開明育兒法︰最緊要衰得

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津
 

相關文章

【財政預算案】新民黨倡加博彩稅率壓縮開支　葉劉淑儀：不贊成再派發消費券
今日 18:03
【財政預算案】新民黨倡加博彩稅率壓縮開支　葉劉淑儀：不贊成再派發消費券
【封區檢測】大埔太和邨居和樓、長沙灣寶華閣強制檢測　涉初步確診個案【不斷更新】
今日 19:02
【封區檢測】大埔太和邨居和樓、長沙灣寶華閣強制檢測　涉初步確診個案【不斷更新】
【防疫措施】港府認可哥倫比亞疫苗接種紀錄　周三起實施安排
今日 19:11
【防疫措施】港府認可哥倫比亞疫苗接種紀錄　周三起實施安排
【財政預算案】G19成員透過視像提建議　謝偉銓倡派5000元消費券
今日 19:24
【財政預算案】G19成員透過視像提建議　謝偉銓倡派5000元消費券
【防疫抗疫基金5.0】康文署向註冊體育教練發放5,000元補助　因取消活動而受影響工作人員可領特惠金【附申請方法】
今日 19:43
【防疫抗疫基金5.0】康文署向註冊體育教練發放5,000元補助　因取消活動而受影響工作人員可領特惠金【附申請方法】

你可能感興趣

【財政預算案】新民黨倡加博彩稅率壓縮開支　葉劉淑儀：不贊成再派發消費券
今日 18:03
【財政預算案】新民黨倡加博彩稅率壓縮開支　葉劉淑儀：不贊成再派發消費券
【封區檢測】大埔太和邨居和樓、長沙灣寶華閣強制檢測　涉初步確診個案【不斷更新】
今日 19:02
【封區檢測】大埔太和邨居和樓、長沙灣寶華閣強制檢測　涉初步確診個案【不斷更新】
【防疫措施】港府認可哥倫比亞疫苗接種紀錄　周三起實施安排
今日 19:11
【防疫措施】港府認可哥倫比亞疫苗接種紀錄　周三起實施安排
社會福利 防疫抗疫基金 紓困措施 產品 漁農業 漁護署 蔬菜統營處

最高瀏覽

【悔婚新郎】新娘扭腰跳性感舞挑逗愛人　新郎嫌唔正經一掌推開：不娶了
18:05 2022/01/16
【悔婚新郎】新娘扭腰跳性感舞挑逗愛人　新郎嫌唔正經一掌推開：不娶了
【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺　雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高
今日 10:25
【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺　雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高
【鐵拳英雄】細鳳瘋癲背後隱藏感人原因　元秋曾是邦女郎婚後被星爺打動復出
15:12 2022/01/16
【鐵拳英雄】細鳳瘋癲背後隱藏感人原因　元秋曾是邦女郎婚後被星爺打動復出