【防疫抗疫基金5.0】漁農美食嘉年華取消　漁護署向參加者提供5,000元特惠補助金

▲ 漁農美食嘉年華取消，漁護署向參加者提供5,000元特惠補助金。（資料圖片）

原定1月7日至9日在旺角花墟公園舉行的2022本地漁農美食嘉年華因2019冠狀病毒病疫情發展取消，漁護署今日（17日）宣布，已簽訂合約並全數繳付租金參與嘉年華的漁民、農民及漁農單位可申請一次性特惠補助金。

漁護署發言人表示，原定於1月7日開始的嘉年華僅在開始前不到2天的時間公布取消。漁農業參與單位遭受損失，及須在短時間內銷售大量保鮮及保質期較短的漁農產品。不少漁農業參與單位還承擔了設立攤位、安排運輸、聘用人手等其他費用。

為漁農業參與單位提供財務紓困措施，漁護署今日宣布，如他們與魚類統營處或蔬菜統營處簽妥合約並全數繳付租金便可在第五輪「防疫抗疫基金」下向漁護署申請一次性特惠補助金5,000元。

合資格的漁民、農民及漁農單位可由即日起至2月18日提出申請，漁護署會主動致電通知和電郵申請表格予合資格的申請人，並提供適切的協助。如有查詢，可致電2150 7099（漁業攤位）或2670 1161（農業攤位）查詢。

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記者：黃穎津

