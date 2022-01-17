【新冠疫苗】科學委員會更新兒童接種暫擬共識建議　不反對為5至11歲兒童接種部分劑量

▲ 科學委員會更新兒童接種暫擬共識建議，不反對為5至11歲兒童接種部分劑量。（林宇翔攝）

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（17日）聯同行政長官專家顧問團，公布更新的本港兒童接種新冠疫苗暫擬共識建議。

對於5至11歲的兒童，聯合科學委員會聯同專家顧問團不反對為他們接種克爾來福疫苗和成人復必泰疫苗的部分劑量（即三分之一劑量）。專家認為2種疫苗均能減少重症和死亡，復必泰疫苗或能提供預防感染Omicron的額外保護力；而2種疫苗應同時推出，以提供真正的選擇。就接種疫苗的相隔時間建議，克爾來福疫苗應為28天，而成人復必泰疫苗的部分劑量應為至少相距12星期（即均按照給12至17歲青少年的相關建議）。專家亦建議兒童於大腿前外側中段部位以肌肉注射方式接種復必泰疫苗，但尊重選擇在上臂注射的個人意願。

同時，更新後的暫擬共識建議強調為60歲或以上人士接種新冠疫苗的迫切性，特別是安老院舍的長者，應較5至11歲的兒童優先。

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記者：黃穎津

