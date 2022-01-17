【防疫措施】民政總署免費派發30萬套快速測試套裝　當局指其不能替代政府強檢要求

▲ 屯門兆麟檢測站早前大排長龍。（資料圖片）

民政總署今日（17日）宣布，將於未來數周在全港18區向有需要的居民免費派發共30萬套2019冠狀病毒病快速測試套裝。

因應社區出現懷疑隱形傳播鏈，政府呼籲有感染風險的人士盡快進行自願檢測。地區民政事務處將會向有需要的居民，包括長者、外籍家庭傭工和對身體狀況有懷疑的人士等，派發2019冠狀病毒病快速測試套裝，並建議他們自行作檢測，以有效地及早識別有否被感染，保障患者和他們的家人。有關派發詳情，可向各區民政事務處查詢。

民政總署發言人強調，以快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求。因應強制檢測公告而須進行檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合相關的要求。此外，市民如有任何身體不適，即使症狀非常輕微，亦應盡快向醫生求診，按照醫護人員的指示接受檢測。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

