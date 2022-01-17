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【洪為民群組】徐英偉夜晚獲准離開竹篙灣　需居家自我監測

政治 22:02 2022/01/17

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徐英偉今晚已離開竹篙灣檢疫中心。（資料圖片）

新檢疫安排下，因出席洪為民生日會的民政事務局局長徐英偉等人，今日獲安排離開竹篙灣檢疫中心，徐英偉晚上乘私人座駕離開時，身穿黑色外套，頭戴黑色鴨嘴帽，未有向傳媒發言。

徐英偉透過新聞秘書表示，已收到衞生署通知符合特定條件，包括檢測結果呈陰性，已回到家中，進行自我監測並且要按要求到社區檢測中心接受檢測。

同樣今晚離開竹篙灣的，還有發展局局長政治助理馮英倫。發展局回覆查詢表示，馮英倫將於今日完成檢疫，衛生署將安排他今晚稍後離營，在家進行7天的自我監察，其間要多次檢測；完成後，馮英倫將於1月25日返回工作崗位。局方稱，馮英倫就事件為抗疫工作帶來額外負擔再次向社會致歉，並已汲取教訓，往後加倍警惕。

另外，4名立法會議員亦將可離營，選委界議員陸瀚民表示，正辦理離營手續。

衞生署昨更新密切接觸者在竹篙灣檢疫中心的檢疫安排，已接種疫苗人士的檢疫期，由21天縮短至14天，其後7日，需居家自我監測。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：林曉君

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