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【防疫措施】港珠澳大橋珠海口岸屬風險地區　經回港易及來港易到港人士明起不可免檢疫

社會 22:57 2022/01/17

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政府暫停透過「回港易」及「來港易」計劃從珠海經港珠澳大橋入境香港的免檢疫安排。（資料圖片）

政府今日（17日）公布，因應內地疫情最新情況，廣東省珠海市香洲區將被列入「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區」。由於港珠澳大橋珠海口岸位於珠海市香洲區內，自1月18日零時起，任何人士將不能透過「回港易」或「來港易」計劃從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港而獲得豁免在港的強制檢疫安排。

政府發言人表示，上述安排將於1月18日0時起生效，「回港易」及「來港易」計劃將暫時停止接受從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港的預約申請。即使在此前已通過「回港易」或「來港易」計劃取得從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港的預約名額，亦將不能使用有關口岸進入香港而獲得豁免港方的強制檢疫安排。政府會向已預約而今次受影響的人士發出手機短訊，通知他們有關安排。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津
 

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