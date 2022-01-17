【疫苗氣泡】2月24日起進入中大須至少打1針疫苗　8周內接種第2針

▲ 中大宣布2月24日起，要求所有入校人士須接種至少1劑疫苗。（資料圖片）

本間多間大學相繼宣布配合政府實施「疫苗氣泡」措施，香港中文大學今日（17日），下月24日起要求所有入校人士必須接種至少1劑新冠疫苗，並須於此日期8周內完成接種最少2劑疫苗，否則須出示相關醫療證明，並在入校7天內取得病毒測試陰性報告方可獲豁免。校方亦宣布，部門主管可批准懷孕或患有長期疾病員工遙距工作，其他員工「在日常運作不受影響的前題下」，則可實施彈性上班時間。

中大今日向全體師生公布加強感染控制措施，因應政府將擴大「疫苗氣泡」措施，所有人士包括教職員、學生、住戶、承包商及訪客，均必須完成接種至少1劑新冠疫苗，方可進入大學校園及設施，大學將根據政府疫苗氣泡規定，要求所有入校人士於2月24日前接種第1劑疫苗，並於此日期後8周內，完成接種最少2劑疫苗。

中大表示，只有能提供合理醫療原因證明不宜接種疫苗的人士可獲得豁免，如屬大學教職員或學生，必須遵照大學規定，每周於「網上申報接種疫苗記錄或提交病毒測試結果系統」申報病毒測試結果，方可獲批准持續進入大學校園。

至於持香港身分證或中大校友信用卡進入校園的訪客，必須向保安人員出示最少接種1劑疫苗之電子或列印紀錄，方能進入校園；所有基於合理醫療原因不適宜接打針的訪客、住戶及承包商必須出示相關醫療證明，以及過去7天內發出的病毒測試陰性報告，方能進入校園。校方提醒，所有審核訪客二維碼申請的行政部門，必須要求有關申請人提供最少接種1劑疫苗之紀錄。

此外，中大公布多項措施支援師生抗疫，在日常運作不受影響的前題下，部門主管可允許員工實行彈性上班時間及午膳時間，以避開公共交通繁忙時段，及減少公共餐飲場所在繁忙時段的人流；部門主管亦可彈性處理懷孕或患有長期疾病員工的工作安排，例如批准其遙距工作。至於須接受強制檢測、檢疫或隔離安排的師生，可向有關學系／部門申請特別工作或教學安排。

另外，為配合政府延長社交距離措施至2月3日（星期四），所有大學餐廳及飯堂於每天下午6時後，將繼續暫停堂食服務，邵逸夫堂、利希慎音樂廳及校園體育設施亦將維持關閉，直至政府另行公布。校方強調以每名師生的安全和健康為己任，將密切留意疫情發展，適時採取進一步防疫措拖。

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責任編輯：馮琪雅