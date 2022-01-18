【違反檢疫】警方起訴兩名前國泰空少　涉違反第599A章2月9日提堂

▲ 警方在1月17日以違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）（第599A章）拘捕並落案起訴兩名前國泰機艙服務員。資料圖片

有前國泰航空機組人員上月抵港後涉違反防疫規定，引發本港第五波疫情。警方深夜表示，在1月17日以違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）（第599A章）拘捕並落案起訴2名前國泰機艙服務員。

調查顯示，兩人時為航空公司機艙服務員，分別在2021年12月24日及25日從美國飛抵香港。他們在醫學監察期間，分別於12月25日及27日進行不必要活動，涉嫌違反第599A章。兩人其後均確診新冠病毒Omicron變異病毒株，現已完成治療並離開醫院。

警方在1月17日以涉嫌違反第599A章第15（3）條拘捕兩人，並在徵詢法律意見後，同日落案起訴兩人。他們已獲准保釋，案件將於2月9日分別在屯門裁判法院及東區裁判法院提堂。根據第599A章第15（3）條，任何人沒有遵守衞生主任指明須遵守的條件，即屬犯罪，一經定罪，可處第二級罰款（五千元）及監禁六個月。

根據資料，在12月29日確診的44歲前國泰空少（個案12611），在12月25日從美國經航班 CX2807抵港，於12月26日發病，帶有N501Y及T478K變種病毒株。他是另一確診確診空中服務員，個案編號12609的朋友，曾於12月25日與該名空中服務員在住所屯門嘉悅半島一座聚餐。其後，於12月27日到又一城望月樓與兩名家人吃飯，引爆望月樓感染群組。

至於在12月28日確診的個案12609，為45歲前國泰空少，有咳嗽病徵，獨居於石塘咀南里1號。他在12月24日從美國經CX841抵港，在機楊檢測呈陰性後回家。其後他在12月26日檢測樣本呈陽性，感染Omicron變種病毒，懷疑是在紐約感染病毒。

該名空少在12月21日乘搭CX844到紐約，住在檢疫酒店，在12月24日經貨機CX841從美國回港。其後他於12月25日上午10時半曾到訪上環名創優品，並乘搭962X巴士到屯門與44歲國泰空少（個案12611）午餐，再坐961巴士回家。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯 李志強