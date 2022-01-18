【封區檢測】大埔太和邨居和樓及長沙灣寶華閣完成強檢　無發現陽性檢測個案

▲ 昨晚封區大埔太和邨居和樓，居民陸續登記及作檢測。 （陳靜儀攝）

政府昨晚（17日）圍封大埔太和邨居和樓、長沙灣寶華閣強制檢測，均沒有發現陽性檢測個案。

因應一宗曾在長沙灣元州街450-464號寶華閣居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，上址人士須留在其處所並接受強制檢測，截至今日凌晨零時，約190名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。亦在「受限區域」內派員到訪約90戶，當中4戶在過程中沒人應門，有可能單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

大埔太和邨居和樓由於發現在上址居住的初步陽性檢測個案，截至今日凌晨零時，約2360名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。亦在「受限區域」內派員到訪約815戶，當中約60戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

【封區檢測】大埔太和邨居和樓、長沙灣寶華閣強制檢測 涉初步確診個案【不斷更新】

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲 藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐