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【防疫措施】林鄭：審視情況年初四放寬防疫措施　並提早推行疫苗氣泡

社會 09:55 2022/01/18

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

行政長官林鄭月娥。（陳國峰攝）

特首林鄭月娥今早（18日）出席行會前表示，上周五公布了「防疫抗疫基金5.0」後，希望可以盡快將補貼金額交予受影響處所的人士，共涉27項，相關部門已公布有關資訊，希望可以在農曆年前發放補貼金額。

另外，她說，早前政府指若疫情在2月3日沒有重大的變化，將會在2月4日放寬社交距離措施，疫苗氣泡將提早在2月4日實施；另指在消息一出後，每日的接種率都可以有超過2萬人打第一針。以昨日為例有約1.8萬人打針，整體有超過4萬針，當局亦已公布了小朋友打針的情況；長者打針比率已有55%，而80歲以上也有27%。

至於本港疫情方面，她擔心兩個群組在社區的傳播，包括早前一名返港人士在檢疫酒店感染，當局下午會召開記者會交代；另擔心早前源頭不明個案女患者感染的Delta變種病毒，擔心Omicron變種病毒及Delta變種病毒一同在本港社區出現傳播。

 

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

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記者：郭詩詩

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