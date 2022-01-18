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【洪為民群組】15名官員完成檢疫最快周六可復職　林鄭月娥重申調查不會不了了之

社會 10:10 2022/01/18

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15名官員完成檢疫最快周六可復職。

新檢疫安排下，因出席洪為民生日會的民政事務局局長徐英偉等人，昨日（17日）獲安排離開竹篙灣檢疫中心（詳情即看【下一頁】）。特首林鄭月娥今早（18日）出席行會前表示，會命出席生日會的15名官員，繼續使用自身假期至1月22日最後一日檢測日，而昨晚離開竹篙灣檢疫中心的4位官員最快應在1月24日重新回工作崗位。

林鄭月娥強調，調查仍然繼續，保證有結果會與公眾交代，不會不了了之，因為社會需要知道事實。

調查仍進行中，調查完結一定會向公眾交代，可以肯定的是，不論是國泰或是特區政府官員出席宴會的調查，是不會不了了之，因為社會需要知道事實，我亦要對企業或自己同事都要公道，但現階段調查仍未完成。

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：李榮忠

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