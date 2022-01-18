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【新冠肺炎】林鄭指「禁足」做全民檢測在港不適用　往後繼續以「願檢盡檢」方法檢測

社會 10:13 2022/01/18

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行政長官林鄭月娥。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今早（18日）出席行會前見記者，被問到會否以全民檢測揪出確診個案。林鄭回應時指，各個專家並無要求港府做全民檢測，根據內地的經驗，全民檢測最有效的方法一定是要配合禁足令，指本港除了每晚在部分大廈會有圍封檢測外，從來都不會禁止香港市民外出，又認為「禁足」做檢測在本港不適用：

要「禁足」的全民檢測恐怕在香港不適用，市民也不會接受得到。

她強調因應Omicron的出現，當局已進行了大規檢測，包括港府早前在屯門區實施「願檢盡檢」，往後也會以這個方法去做病毒檢測，從而有效找出確診個案。

事實上今次Omicron的入侵時證明了，這種方法是有成效的，等於我多次強調，本地感染Omicron個案都是在檢疫中心揪出的。既然這（願檢盡檢）是一個有效的做法，隨便去探取另一個未實踐過的做法，我覺得不是太妥當。

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：郭詩詩

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