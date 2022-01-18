【公關災難】MIRROR IG小編態度差令鏡粉反感　花姐道歉：係我嘅責任

▲ MIRROR官方Instagram經營備受關注。

出自《全民造星IV》的女團COLLAR之官方IG在組合登場當日即上載8位成員的一批型格造型照，之後又不斷跟進COLLAR最新消息，令「大師兄」MIRROR的官方IG在有所比較下顯得特別遜色。

鏡粉早在日前已在IG列出「ViuTV經營MIRROR官方社交平台不善七宗罪」，後來MIRROR的官方IG情況亦開始改善，不過在昨日（1月17日）卻有網民公開MIRROR的官方IG編輯以頗惡劣的態度回應鏡粉，更驚動MIRROR經理人黃慧君（花姐）於IG限時動態道歉。

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鏡粉：好掛住summer intern

在被鏡粉投訴MIRROR官方IG未有預告有關MIRROR成員的電台節目播出時間、劇集後，MIRROR官方IG明顯較過往更新情報。

比如該IG的限時動態有上載姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）出席ViuTV新劇《季前賽》開鏡記招的現場情況，並寫上「 #季前賽訪問 大家自己留意報導」，更有一行細字「#唔特登post啦」，鏡粉就私訊問：「有需要咁X嗎？」、「好掛住舊年嗰位summer intern」。

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MIRROR官方的IG編輯卻回應：「Ummm 我唔知你講果個字點解」、「我都唔知你掛住果個係邊個」，鏡粉回應wow再加上呆樣表情符號，似乎也對回覆大感嘩然，同時也有建議對方：「睇返舊年6月至8月啲story record，參考下點樣engage follwers」。

該編輯又緊接回應：「建議如果中意睇舊嘅資訊，你記得cap低佢隨時回味」鏡粉就再建議對方學習做好偶像團體IG account基本資訊分享，又話：「你唔好攞住mirror.weare呢個IG handle做臭佢地個名。加油，多謝。」

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小編爆Seed回覆

管理員後來「洗版式」回應：「我們的IG運作，大家有心了。這個世界你想見到的，同真正可以見到的，似乎你都未明白。感謝你作為粉絲的關心和一直嘅支持。」

同時又指MIRROR出席記者會作用是對外界發佈資訊的作用：「如果你只想在這個page睇到有資訊，那我可以和公司反映一下，mirror不用出席活動了，只要在ig發佈，那應該合你心意。」、「報導後又想我們把原原本本的報導再報導一次？這就是最合你心意？」

然後又再寫道：「你又想知道活動資訊」、「又想見mirror」、「報導後又想我們把原原本本的報導再報導一次？」。從鏡粉公開的對話截圖所見：「一炮過」有11條訊息，而鏡粉當時是未有回應。

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花姐出IG Story回應

MIRROR經理人黃慧君（花姐）在昨晚於個人IG的限時動態以「黑底白字」回應：「小編其實係好想做得更加好，以後會注意多啲表達方式。雖然係咁，佢嘅回應都係唔恰當。小編嘅錯，都係我嘅責任。我代佢同大家道歉。我地（哋）會再做好啲歌同IG，令大家可以更了解MIRROR。」

另外，花姐及姜濤在昨晚也分別有個人於IG Story勸一眾「私追粉」，花姐寫道：「他跟我們一樣，需要有私人空間和好好休息的時間，才能創作更多好的作品給大家，在互相尊重下，懇請大家不要再進行私追。」