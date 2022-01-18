【正能量】守護兒童視力　仁醫任卓昇：看清世界是權利

▲ 紅十字會人道大獎得獎者眼科醫生任卓昇。（陳國峰攝）

父親是燒臘師傅、母親是清潔工人，出身基層的背景讓眼科醫生任卓昇更明白貧富懸殊帶來的社會不公。他在中大醫學院的一項研究發現，原來3成基層兒童患有不同程度眼疾，而他們的家長幾乎對此毫無概念，往往錯過了黃金治療機會，影響兒童一生。

「小朋友能看清這個世界是基本權利。我不希望任何孩子因視力問題而影響學業和前途。」2015年，30歲出頭的任卓昇發起了一個看上去「吃力不討好」的全港兒童護眼服務計劃，每逢周末便在中大眼科中心免費為學童詳細檢查眼睛，忙起來連飯都沒有時間吃。一開始只是「摸着石頭過河」，沒想到聚沙成塔，7年幫助了3萬個家庭，更號召了包括醫護、醫學生、中學生及社工在內的數千人參與；任卓昇亦成為今年香港紅十字會「香港人道年獎」的6位獲獎者之一。

任卓昇從小與家人住在九龍城模範村的木屋區，家境雖不富裕但父母勤懇的工作態度對他影響頗深。因此任在讀書方面也十分爭氣，一路從華德小學讀到喇沙書院；中學時立志做醫生後，一番努力終考入港大醫學院，在激烈競爭中成為了一名眼科醫生。

父任燒臘師傅 傳承勤奮態度

進入醫院工作後，沒時間吃飯、沒時間放假是任卓昇的日常，他笑說這是子承父業--因為過去做燒臘師傅的父親，一年也只休息年初一及年初三的半日。

最初的7年他在公立醫院看診，日子充實，亦接觸到不少基層市民。某次家長帶着6歲的小朋友來求醫，診斷後發現其患有先天眼疾，視力只剩1成，且沒有任何方法可以醫治，「醫唔到了，當時好傷心好深刻，同佢父母講呢件事情都好難過，那時我覺得係咪可以去做一啲研究，推進醫學上面的進展呢？」

錯失8歲前黃金期 眼患影響一生

於是2013年他便加入中大醫學院，教導學生之餘，更從事研究工作。在一項研究中他發現，原來在基層家庭裏，有約3成兒童都患有不同類型眼疾，而若錯過頭8歲的黃金發育期，一生都會受到視力困擾，「每個小朋友都應該有一個詳細檢查眼睛的機會，佢哋都有權去睇清楚呢個世界。」

在2015年，他發起了全港兒童護眼服務計劃，利用周末時間為基層兒童驗眼，這讓本身工作已經很忙碌的他，到了假期都沒有時間休息，他卻覺得這不重要，「過去父親在周末也是唔休息的，佢係我榜樣。」

周末不休息 有心人加入亦得益

計劃推出後很受歡迎，也讓任卓昇倍感挑戰。他說有時熱心的街坊帶來未預先登記的鄰里一家，希望可以一起接受檢查，惟本身檢查詳細需時，他只能犧牲吃飯時間幫意外來客做檢查，「一開頭都係摸着石頭過河，沒想到最後能持續7年！」

計劃至今仍在進行，累計已經服務了3萬個家庭，除此之外更號召了約100名眼科醫生、500名醫學生加入計劃；約3,000名中學生和600名社區義工更是幫了不少忙。除了接受服務的兒童獲益之外，不少參與者都在當中找到了意義。

任回憶指，曾有一名特殊學校的中學生前來幫手，「佢過去一直覺得自己無用，但最後有寫卡仔俾我哋話將來想做護士，我覺得好感恩。」

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記者：袁澍