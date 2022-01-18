【林作豪宅】消息指王莉妮逾9千萬沽出複式單位　林作解釋母親有意搬出原因

▲ 林作母親正在放售中半山物業。

日前有地產界消息傳出，林作母親王莉妮現時持有的中半山位於麥當奴道的的嘉年大廈複式單位，近日以9,180萬沽出。雖然林作向傳媒表示單位暫未售出，但承認母親正在放售物業，但要到心水價才會賣出。

林作母親現時居於麥當奴道98號嘉年大廈複式單位，每間面積超過2,000呎，兩個單位相連便約4,000呎，據知此複式單位由林母在2016年斥約6,338萬買入，而林母在同幢大廈亦持有另一單位，即林家同一大廈共擁3個物業。

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林作現居的其中一個單位，於2012年以約3,500萬元買入，由林作和母親聯名的公司持有。至於林母則自住同一棟大廈的複式豪宅。

近日地產界消息傳出，林母正持有的複式單位，去年底委託代理推出放盤，叫價約9,500萬元，後來以9,180萬沽出。

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林作否認成功賣樓

不過林作隨即在社交平台否認此售出價，留言：「邊個亂放料話成功賣出嘅同我出黎（嚟）！個價唔錯但冇成交！」

林作回覆傳媒指，因為母親近年行動不便，一個人住於複式單位，要上落不大方便，也覺單位面積太大，故有意出售後物色較細的單位，現時有數名買家洽談中，但都未作成交。

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▲ 嘉年大廈同類型單位。（經濟日報圖片）

林作更指兩母子有心水價錢，現時也不會減價，因為他們沒有經濟壓力，且母親所持單位是同幢大廈中的優質靚盤，故物以罕為貴，不過他就不代表母親意見，最終決定仍在對方。