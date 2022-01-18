【死亡之科】中文不供詞填充10題只對兩題 學生指難度100分是失分重災區

▲ 不供詞填充是中文科失分重災區。

又到考試周，今天是考中文科也是姨甥女最弱的一科。她放學回來，我便問她考得如何？她回答：「還可以。作句及標點符號最容易，但是不供詞填充就有點困難，要花很多時間。」「閱讀理解懂得怎樣做嗎？」「沒有難度……」還未說完，她便急着問我這星期是否已想好了寫甚麼？我答還沒有，她便提議不如寫有關「不供詞填充」，因為她想分享她的感受。好的，就請她在這裹介紹一下。

「不供詞填充」是在回答問題時使用從課文中學會的生字及詞語。不供詞是指沒有提示，學生要懂得語文運用及理解詞彙，然後在適當句子裹填上。我問她：「真的是那麼困難嗎？」「你試試吧！」我於是接受了挑戰。結果10題之中我只答對了兩題。

真失敗啊！姨甥女說：「你現在知道是那麼困難的啊！」不是我不懂，而是因為只能用指定課文中的詞語，即使我意思答對也會是錯的；而且因為執筆忘字及經常倚賴電腦，所以手寫時很多字都忘記了。

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我問她閱讀理解不是更困難嗎？要了解及分析文章的內容才可作答。她說：「對的，但是你可以在課文裏面找出答案。而『不供詞填充』，即使知道意思，也要用詞正確，所以這部分真的是難度100分！」

和其他家長談及此事，他們大都認同這是中文試卷最難的一部分，是考試失分的重災區。每課有二、三十個詞語，考試通常考最少3課，即共約100個詞語；學生們不僅要背熟詞語，懂得默寫，還要應用。家長在考試前要自己出題目及找練習給子女做。

老師建議學生要多看中文書及寫作，每天溫習，打好語文根基，有利此部分考試。我覺得這種考試方法不錯，有別於只是死背答案，家長及學生們都能一起努力提高語文水平。