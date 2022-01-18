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【不明源頭】女寵物店員確診所屬店舖逾10間分店　食衞局與漁護署下午交代

社會 10:34 2022/01/18

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

行政長官林鄭月娥。（陳國峰攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，昨日（17日）新增7宗確診個案，包括1宗本地個案、3宗輸入個案、3宗與輸入個案相關；另有少於20宗初步陽性個案。即看：【下一頁】

特首林鄭月娥今早（18日）出席行會前提到本港疫情方面，指擔心兩個群組在社區的傳播，包括早前一名返港人士在檢疫酒店感染，當局下午會召開記者會交代；另擔心早前源頭不明個案女寵物店員感染的Delta變種病毒（即看：【下一頁】），更擔心同時在Omicron變種病毒及Delta變種病毒都有傳播的風險。

她又說，由於寵物店的風險涉及動物，而且該店在全港九有10多間分店，昨日在動物方面已做了大量的工作，宣布今日稍後時間，食衞局會與漁農自然護理署會召開記者會，交代有關個案最新情況。

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記者：郭詩詩

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