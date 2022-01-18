【正能量】任卓昇獲人道年獎　冀感召同路照亮他人

▲ 任卓昇獲人道年獎，冀感召同路照亮他人。（陳國峰攝）

認為看清楚世界是每個人都應該有的基本權利，於是用了7年時間免費為6至8歲兒童做視力檢查，眼科醫生任卓昇成為了今年香港紅十字會「香港人道年獎」的6位獲獎者之一。

拿到香港紅十字會這個獎項，任卓昇覺得十分感恩，尤其感謝譚智勇及彭智培兩位教授一路鼓勵他。他說曾外展探訪過基層社區，看到許多住在板間房內的兒童在昏暗的燈光下學習，家中的環境更令他們無法在一個合適的距離對着電子熒幕。

他說希望藉這樣一個獎項，可以讓更多人看到自己正在做的事情，從而參與進來，一起幫助有需要的人士。

兩孩之父愛小孩

講起為甚麼將研究的重點放在兒童身上，任卓昇說除了「8歲以前是眼睛的發育黃金期」這個科學理由之外，他說自己也非常喜歡小朋友，「我都有兩個小朋友，一個9歲、一個7歲。」

工作十分忙碌，不代表任卓昇少了精力陪伴家人，他說堅持送子女上學，利用多一些時間與他們接觸。盡管如此，他仍有少少愧疚。有一年兒子過生日，任卓昇請了一日假陪他。一家人走入一家咖啡店時，侍應突然送上一杯果汁，說是免費送贈。任表示不解，詢問後才知道對方曾帶自己的小朋友參與過驗眼計劃，「佢講任醫生呀，我認識你。」

任當時立即向一雙子女解釋，「你睇，爸爸平時喺做嘢唔喺偷懶。因為工作時幫了其他小朋友睇眼，所以現在有杯橙汁飲！」

拒隨波逐流移民

移民潮下，不少醫護選擇去國外發展，有着一雙子女的任卓昇卻說沒有這個打算，「我會留喺香港，無香港就無我嘅今日。」。

他見到如今社會貧富懸殊仍大，希望盡力量幫助基層兒童向上流動。他說在香港仍然有使命感，「其實人都係要搵到自己的calling，搵到自己的意義。」

6人獲獎 包括另外兩仁醫

是次獲獎的共有6人，包括3名醫生，除了任卓昇，還有於2014年加入無國界醫生的陳詩瓏醫生、香港紅十字會境外志願人道工作義工洪磯正醫生；其餘3名人道年獎得主，還有本港唯一一位女性法醫人類學家李衍蒨，她曾多次出訪到戰亂或天災的地區，協助處理在亂葬崗、萬人塚中尋找無人認領的骸骨。另外2人分別為體育教師梁國成、「小BB安息關注組」創辦人謝美兒。

另外，兩名香港人道新力量2021得獎者分別為情緒病患者支援團體「同行鳥」創辦人陳偉文，以及「香港紅十字會制服團隊」義務領袖何惠傑。

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記者：袁澍