【新春2022】黃埔天地呈獻「招財 潮喵過肥年」　聯乘芬蘭插畫藝術家打造至潮招財貓 

▲ 黃埔天地呈獻「招財 潮喵過肥年」，在轉運風車巨輪布陣下，新一年萬事順風順意。(相片來源︰黃埔天地)

農曆新年將至，黃埔天地今年首度邀請了芬蘭藝術家 Janine Rewell 於即日起至2 月15 日期間為商場打造中西合壁的《黃埔招財 潮喵過肥年》主題新年裝飾，於黃埔號及聚寶坊帶來創意度高及色彩鮮豔的潮萌招財潮貓，融合別樹一幟的藝術元素，紅磡街坊不妨去打打卡迎新歲！

▲ 四個代表財運、感情、學業及健美的招財貓，一同舉起右手於饒富童趣的貓式拱門兩旁恭候大家。(相片來源︰黃埔天地)

繽紛色彩北歐招財貓 送走霉氣招運來

是次黃埔天地《黃埔招財 潮喵過肥年》賀年裝飾設計由多次替國際品牌包括：Google、Nike、H&M、 Samsung 等設計插畫的芬蘭藝術家Janine Rewell 主理，以其特色北歐風格繪畫原創圖案，更配合傳統節日特色的元素和充滿寓意的顏色包括代表健康的紫紅色、代表財運及智慧的橙色、代表姻緣的粉紅色作為設計主題，以不一樣的視覺藝術效果慶祝新春。

▲ 是次新年裝飾由芬蘭藝術家Janine Rewell 設計，呈現北歐的色調風格。(相片來源︰黃埔天地)

踏入黃埔號，巨型福氣招財潮貓正跟大家拜年，4個代表財運、感情、學業及健美的招財貓則一同舉起右手於饒富童趣的貓式拱門兩旁恭候大家，於轉運風車巨輪布陣下，新一年萬事順風順意，好運連綿！

▲ 代表智慧的橙色潮萌招財貓祝各位小朋友學業進步。(相片來源︰黃埔天地)

而在聚寶坊入口位置，1.8 米高巨型開運招財貓早已恭候為大家迎財招福，其圓潤身形及瞇起雙眼萌爆表情，祝願新一年笑逐顏開豐盛過肥年，而其他奪目色彩、充滿朝氣開運招財貓則如同在舞獅桃花樁上跳躍，祝願來年虎虎生威，健健康康。

▲ 1.8米高巨型開運招財貓為大家迎財招福。(相片來源︰黃埔天地)

《消費獎賞迎新春》 現金券及利是封換領

除了極具氣氛的新年打卡裝置以外，黃埔天地更推出一套兩款共8個的「一元復始 萬象更新」利是封。以象徵長壽安康的丹頂鶴及百鳥之王孔雀為創作靈感，兩款合拼湊出一幀精美吉祥牡丹花海的畫作， 配上燙金及大紅色調，寓意喜慶吉祥、幸福長壽。顧客只需由即日起於黃埔天地以電子貨幣消費滿$200 或以上，即可免費換領利是封乙包(一套8個)，數量有限，換完即止。

▲ 顧客只需由即日起於黃埔天地以電子貨幣消費滿$200或以上，即可免費換領利是封乙包(一套8個)，數量有限，換完即止。(相片來源︰黃埔天地)

《黃埔招財 潮喵過肥年》主題新年裝飾

日期： 即日至2 月15 日

地點： 黃埔天地黃埔號及聚寶坊

《一元復始 萬象更新》利是封換領詳情

日期： 即日起至換完即止

時間： 中午12 時起至換完即止

地點： 黃埔天地時尚坊地下、美食坊一樓、聚寶坊地庫及家居庭地下禮賓處

換領方法： 顧客憑黃埔天地任何商舖最多兩張以電子貨幣合共消費滿$200 或以上之即日電子貨幣存根/電子貨幣交易紀錄及對應之同日機印發票，即可免費換領利是封乙包 (一套8個)，數量有限，換完即止。

記者︰馮柏偉