【Now TV】谷德昭慧眼識金球　推介得獎影視劇集

在日前公布的第79屆金球獎得獎名單中，於電視劇集界別內，HBO的《傳媒家族繼承人》（Succession）勇奪，包括最佳劇集、最佳電視女配角及最佳電視男主角（劇情類劇集）3項大獎。

觀眾現在可於Now TV HBO GO一次過點播最新季度與及第一及第二季。

谷導獨具慧眼



另外，奧斯卡金像影后琦溫斯莉繼艾美獎後再憑《東城夢魘》（Mare Of Easttown）中所扮演小鎮女警奪得金球視后，而訴盡暗黑師徒情的《Hacks》就贏得最佳劇集及最佳電視女主角（音樂劇/喜劇），上述節目亦可於Now TV HBO GO自選點播收看。



今屆最佳動畫獎得主《奇幻魔法屋》（Encanto），講述生於魔法家庭郤沒有神奇能力的小女孩 Mirabel，憑著勇氣去拯救家人及魔法之境，大家可於1月22日起在Now影視點播站收看。第79屆金球獎得獎及提名節目詳細介紹請見附錄。

另外，早前谷德昭為Now TV拍攝「人生搜尋中」系列宣傳片，分享煲劇心頭好，谷導獨具慧眼，在金球獎得獎名單前，所推介的3套劇集及電影《傳媒家族繼承人》、《Hacks》及《沙丘瀚戰》（Dune），都在金球獎內奪獎頂。

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