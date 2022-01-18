【天氣預測】本港周四及五轉吹偏東風風勢頗大　下周初多雲有一兩陣雨

▲ 本港地區今日天氣預測 大致多雲，早上有一兩陣雨。（資料圖片）

天文台今日（18日）表示，本港繼續受東北季候風影響，市區今早約16度，相比昨天同一時段，整體下降了1至3度。在華南甚至南海北部，有一道廣闊雲帶覆蓋本港，預料今日多雲，有雨。展望周四及五轉吹偏東風，周末有雨。

天文台預測今日本港地區大致多雲，早上有一兩陣雨，天氣清涼。吹和緩東北風。展望明早清涼，受一股強風程度的偏東氣流影響，星期四及星期五風勢頗大，預料一道廣闊雲帶會在週末期間為華南沿岸及南海北部帶來有雨的天氣。

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根據天文台9天天氣預報，明天大致多雲，下午部分時間有陽光，早上清涼。周四及五大致多雲，日間部分時間有陽光，東風4至5級，離岸及高地間中6級。周六及日多雲，有幾陣雨，部分地區能見度較低。

▲ 未來9天天氣預報。

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記者：余思嵐