【前世情人】咀嘴10歲女兒哈七再掀育兒爭議　碧咸懶理負評照晒父女溫馨時刻

▲ 碧咸大晒與10歲哈七咀嘴的照片，再次引來育兒爭議。

46歲的萬人迷碧咸與「辣妹」老婆Victoria育有三子一女，碧咸對前世情人哈七（Harper Seven）尤其疼愛，不時在社交平台分享父女日常。近日碧咸大晒與10歲哈七咀嘴的照片，再次引來育兒爭議，有網民批評他不應再與女兒親吻，因為女兒已長大了。

▲ 碧咸與哈七嘴對嘴親吻，看來很溫馨。（IG圖片）

綜合英國媒體報道，前曼聯球星碧咸並非首次公開咀嘴女兒的照片，不過每次都惹來網民熱議。日前碧咸於IG發帖，表示他和哈七早上散步很愉快。他除了上載一張父女一身運動裝扮在公園散步的正面合照外，還有一張二人嘴對嘴的親吻照，看起來很溫馨。只是這張咀嘴照發布後，受到網民批評，有人認為親吻孩子的嘴唇是「完全錯誤的」。

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網民︰大個女不要咀嘴

有網民覺得哈七已大個女，不能再被父親親吻，留言「她是個大女孩了，你現在要停止親吻她的嘴唇了」、「親吻你的女兒不好」、「感覺有點不對勁」、「停止親吻照片！這很奇怪」。

儘管照片下有一些負面評論，但也有人支持碧咸，讚賞照片太漂亮，表示「哈七真幸運，有一個像你這樣的父親」、「他們是父女，不明白人們怎麼想像」、「沒什麼比父愛更重要」。當中有一位家長網民分享︰

我是40多歲的媽媽，仍然親吻我媽媽的嘴唇，也與11歲和14歲的兒子咀嘴。

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寵女狂爸18歲前照錫

面對育兒爭議，碧咸一向不大理會網民的負評，繼續分享父女美好的時刻。碧咸過去曾回應，自己一直如此親吻子女，強調這是愛的表現。他對每個子女都會咀嘴，只是孩子過了18歲就不會了。

碧咸一直寵愛前世情人，早前哈七開學，碧咸在女兒上學前把她深深抱入懷，一臉捨不得，好像生離死別般。哈七當日上學前切水果，碧咸從後擁抱女兒，又攬又錫，說「不要走！和爸爸在一起！和我在一起！」可見他確是一名「寵女狂」。

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責任編輯︰王明芳