【早衰症】做美妝YouTuber拒向命運低頭　15歲早衰症少女不敵病魔離世

▲ 做美妝YouTuber拒向命運低頭，15歲早衰症少女不敵病魔離世。

美國德州少女Adalia Rose出生後不久確診罕見的「早年衰老症候群」（簡稱早衰症），外表與一般小童有異，皮膚緊皺貌似老人，但她不畏病痛與外界眼光，當起YouTuber拍攝影片。可惜，早前她不敵病魔離世，終年15歲。

綜合外媒報道，全球不到500名兒童罹患早衰症，患者由於基因異常，會出現毛髮脫落、體重驟減，關節僵硬，以及靜動脈浮現在皮膚表層上等症狀。Adalia在出生後3個月，被發現肚皮緊繃、腹腔凹陷，到醫院檢查後發現患上「早衰症」，同時她亦併發了侏儒症，意味她永遠長不高和長不胖。

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母親Natalia表示，女兒成長過程中亦有不少低落的時刻，她有時候會說「希望和別人看起來一樣」或「做其他人能做的事」，但她隨即就會自我開解，像是「誰需要頭髮啦，我有很多頂假髮，我就能每天頂著不同髮型」。

Adalia亦未有向命運低頭，她在2012年起在開設Youtube頻道，分享美妝、穿搭及跳舞影片，頻道的訂閲人數高達291萬人，而她的Instagram也有近38萬粉絲。

可惜，Adalia的家人早前在社交平台表示，她已經在1月12日與世長辭，「她感動了數百萬人，在認識她的人心中留下深刻印記，如今她不再痛苦，正隨著她喜歡的音樂翩翩起舞」，消息一出，不少網民大為難過。

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責任編輯：羅嘉欣